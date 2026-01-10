Названия этих двух сел в Украине регулярно превращают в матюки. Где они находятся

Из-за остроумных курьезов с указателями селяне регулярно ссорятся

На Киевщине есть два села с довольно обычными названиями, однако украинцы регулярно превращают их в мат. Речь идет о населенных пунктах Юшки и Гребени. На указателях этих сел регулярно появляются новые буквы или наоборот.

В первом случае постоянно дорисовывают две буквы, а на втором – зарисовывают первые две буквы. Таким образом названия превращаются в матерные слова. Интересно, что такие курьезы стали серьезной темой для споров между селянами, ведь они в этом обвиняют друг друга.

По данным ТСН, эта история тянется с 2019 года. Именно тогда впервые кто-то пририсовал впереди буквы "х" и "у" до названия села Юшки. Тогда жители села якобы решили отомстить соседу и стерли две буквы на указателе при въезде в Гребени.

Село Гребени. Фото: скриншот с видео

Добавим, что даже на фото из сети хорошо видно, что указатель не раз красили и приводили в порядок. Интересно, что село Гребени больше чем Юшки. Здесь есть остановки, магазины и музей. Его заведующая рассказывает, что история села Гребени началась во время форсирования Днепра. Она убеждена, что название сокращают до мата не селяне.

К слову, село Гребени было расположено на гребнях, поэтому носит такое название. А село Юшки так назвали, ведь козаки, когда сюда приезжали часто варили юшку.

Село Юшки. Фото: скриншот с видео

Для справки

Село Юшки находится в Обуховском районе Киевской области. Его площадь – 2,656 км кв. Согласно последним данным в открытых источниках, население села составляет 169 человек (данные могли измениться).

Гребни находятся в Обуховском районе Киевской области. Бывший административный центр Гребеновского сельского совета, которому подчинено село Юшки, сейчас административный центр Гребеновского старостинского округа. Население по переписи 2001 года составило 379 человек.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Ровенской области есть село с необычным названием, которое напоминает состояние после праздников.