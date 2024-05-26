Рональд Макдональд на крыше и огромные очереди: как выглядел первый McDonalds в Киеве (фото)

Люди покупали "диковинные" бургеры десятками

Первый McDonalds в Украине был открыт в Киеве в мае 1997 года в здании вестибюля станции метро "Лукьяновская", что в Шевченковском районе столицы. Наша страна стала 102-й по счету, куда "зашли" заведения крупнейшей в мире сети ресторанов фастфуда.

Открытие первого McDonalds в Киеве вызвало огромный ажиотаж среди населения — перед входом в заведение собралась километровая очередь, места в которой начали занимать с раннего утра.

Редакция "Телеграфа" решила напомнить своим читателям о том, каким был первый McDonalds в Киеве и что посетители предпочитали покупать в "заморском" ресторане.

Первый ресторан сети быстрого питания McDonald's в Киеве открылся 24 мая 1997 года. Заведение располагалось возле станции метро "Лукьяновская" в Шевченковском районе столицы.

Именно этот ресторан быстрого питания стал не только первым в Киеве, но и первым во всей Украине.

Первый McDonald's в Киеве на Лукьяновке

Очередь за фастфудом

В день открытия возле McDonald's собрались толпы людей, которые хотели попробовать "заморские" гамбургеры, картошку-фри и колу. Люди собирались перед входом за несколько часов до официального открытия и выстаивали в очередях по несколько часов.

На архивных фото можно увидеть, каким был первый МакДональдс в Киеве: заведение располагалось в здании вестибюля метро "Лукьяновская", а на крыше сидела большая фигура Рональда Макдональда — персонажа-талисмана компании McDonald's.

Вход в ресторан украсили тематической аркой из шаров, а на улице установили столики и брендированные навесы. Также на локации можно заметить огромный воздушный шар, который привлекал внимание прохожих.

В очереди приходилось стоять часами

К открытию первого в Киеве McDonald's основательно подготовились

Очевидцы открытия первого McDonald's на Лукьяновке отмечают, что в очереди за гамбургерами стояли как студенты и молодежь, так и семьи с детьми, и даже пенсионеры.

Те, кто не успел купить диковинный фастфуд в течение дня, остались ночевать у входа, чтобы утром попасть в ресторан первыми.

Очередь на входе в первый в Киеве McDonald's

Люди разных возрастов с интересом пробовали фастфуд

Интересно, что буквально на следующий день еще один ресторан McDonald's открылся на Севастопольской площади, а уже летом и осенью известный ресторан фастфуда появился на Крещатике, Почтовой площади и возле станции метро "Левобережная".

Очередь возле МакДональдсов в Киеве не иссякали около двух недель, а жители столицы десятками скупали гамбургеры и чизбургеры, а также основательно "затаривались" картошкой-фри и напитками. Через некоторое время ажиотаж спал, но заведение стало очень популярным среди киевлян.

После этого американская корпорация, работающая в сфере общественного питания, начала постепенно открывать свои рестораны по всей Украине и McDonald's стал неотъемлемой частью жизни каждого из нас.

Интерьер одного из первых McDonalds в Киеве на улице Драйзера, 1997 год

Интерьер одного из первых McDonalds в Киеве на улице Драйзера, 1997 год

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