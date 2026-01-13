Ці маленькі дірочки важливіші, ніж ви думаєте. Навіщо виробники роблять отвори на коробках для піци

Раніше виробники вручну вирізали ці отвори в коробках для доставки

Коробки для піци завжди мають отвори. Декого дратує, що через них вона швидше остигає, але насправді ці дірочки зберігають текстуру та смак.

Як пояснив експерт з піци Reader's, отвори в коробках допомагають доставити піцу споживачу у максимально близькому стані до того, якою її витягли з духовки. Головна роль отворів у боках коробки для піци — вихід пари.

Гаряча піца продовжує виділяти пару навіть після того, як її витягнули з печі. Якщо піцу покласти в коробку одразу після її виймання, ця пара затримається в коробці та зробить піцу вологою, — пояснив головний інструктор у Scuola Italiana Pizzaioli Грегоріо Ф'єрро

Якщо гарячу піцу клали б у коробки без отворів для виходу пари, вона ставала б м'якою та втрачала б хрусткість. Піца не тримала б форму, а начинка сповзала б з неї.

Коробки для піци

Однак піца не лише має залишитися хрусткою, але й теплою. Саме тому роблять маленькі дірочки по боках коробки, а не великі та зверху. Достатньо тепла від піци затримується, щоб вона залишалася теплою, але отвори дозволяють виходити парі для збереження текстури.

Робити отвори на коробках для піци придумав засновник Domino's Pizza Том Монаган. Однак ще до цього, деякі продавці піци вручну вирізали отвори на коробках, якщо продукт мав їхати досить далеко.

Піцу почали пакувати та доставляти в сучасних коробках лише після Другої світової війни. Саме тоді ця італійська страва захопила увесь світ.

