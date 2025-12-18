Почему круглую пиццу до сих пор кладут в квадратную коробку: причина удивляет простотой

У пиццерий все просчитано

Пицца круглая, а коробка квадратная. Этому есть простое и финансово обоснованное объяснение.

Аккаунт FactBuddy в TikTok объяснил, почему используют именно квадратную форму. Он отметил, что круглые коробки для пиццы существуют более десяти лет, однако пиццерии не спешат ими пользоваться и причина для этого — экономия средств.

Для того чтобы изготовить круглую коробку нужно больше картона и их труднее складывать друг на друга. В то время как квадратные коробки дешевле в производстве, для них нужен только один лист картона, а сложить их очень просто по нанесенной разметке. Хранить их тоже проще, чем круглые – они плоские, пока их не соберут

Схема, как собрать коробку для пиццы из куска картона

Пользователи в комментариях шутят, что тайна действительно глубже, напоминая, что коробка квадратная, пицца круглая, а режут ее на треугольники, сравнивая с сериалом "Игра в кальмара".

Комментарий к видео

Отметим, что на родине пиццы в Италии, для доставки пиццы использовали металлические контейнеры, но это было неудобно и тяжело. Картонную коробку начали использовать в США в 40-х годах. Одним из плюсов также является то, что в коробке остается достаточно воздуха, чтобы пицца не размокала от пара.

