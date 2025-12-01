Зачем на дне пластиковой бутылки "цветок" из пяти ножек? Это совсем не для красоты

Этот инженерный ход решает несколько задач

Дно пластиковых бутылок, в которых продают газировку и сладкие напитки, не плоское, а разделенное на пять "лепестков". Это сделано не для красоты и имеет практические объяснения.

"Телеграф" рассказывает, зачем в пластиковых бутылках делают пять ножек (так называемое петалоидное основание). Оказывается, без них бутылки с газированными напитками не могли бы стоять.

Давление и устойчивость бутылки

Газированные напитки содержат растворенный углекислый газ под давлением. Если бы дно было плоским, оно просто раздувалось бы и деформировалось, а бутылки не могли бы стоять. Пять секторов дна образуют арочные формы, равномерно распределяющие внутреннее давление по всей поверхности дна. В результате оно не деформируется.

Конструкция дна пластиковой бутылки для газированных напитков

Лучшие характеристики устойчивости

Пять точек контакта с поверхностью защищают бутылку от качания и опрокидывания, даже на не совсем неровной поверхности. "Цветок" на дне удерживает бутылку от падения.

Пластиковая бутылка имеет "цветок" на дне

Прочность

Пятилепестковая структура дна делает его прочнее. При этом это достигается без использования дополнительного материала, что упрощает производство и не требует дополнительных затрат.

