Место встречи всех студентов. Как выглядело легендарное кафе "Кафедра" в Днепре (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
За время существования это заведение изменило три названия
В Днепре в советские времена было не так много кафе и ресторанов, но одно из заведений в свое время приобрело большую популярность среди молодежи. Речь идет о кафе "Кафедра".
Как отмечают пользователи в Facebook, это кафе за время своего существования изменило по меньшей мере три названия. Заведение на бульваре Шевченко называлось и кафе "Киевское", и "Донецкое" после 1980, и "Кафедра".
Интересно, что многие помнят именно название "Кафедра". Известно, что кафе находилось практически в центре города и было очень популярно в 70-х годах. Оно имело интересный интерьер, который дополняли стоящие на улице огромные бочки с пивом.
По словам пользователей, здесь подавали не только кофе, иногда даже с коньяком, но и вкусные пирожные — "Пень кофейный" и тому подобное. Кафе "Кафедра" было очень популярно среди студентов, которые собирались здесь после пар и отдыхали.
В комментариях украинцы делятся воспоминаниями о кафе "Кафедра" в Днепре:
- Нет, это еще кафе "Киевское". "Донецком" станет после 1980 года с совсем другим интерьером.
- Все же кафе "Киевское", куда мы часто бегали студентами в 70-х, а во дворе стояли бочки с пивом, куда заходил часто футболист Виктор Серебреников.
- У студентов универа это была просто "Кафедра". И изречение "Пошли на "Кафедру" означало идти туда и пить пиво.
- Помню, когда уже после ремонта в начале 80-х открыли "Донецк". Студенты так и собирались.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела уникальная канатная дорога в Днепре.