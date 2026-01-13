Место встречи всех студентов. Как выглядело легендарное кафе "Кафедра" в Днепре (фото)

За время существования это заведение изменило три названия

В Днепре в советские времена было не так много кафе и ресторанов, но одно из заведений в свое время приобрело большую популярность среди молодежи. Речь идет о кафе "Кафедра".

Как отмечают пользователи в Facebook, это кафе за время своего существования изменило по меньшей мере три названия. Заведение на бульваре Шевченко называлось и кафе "Киевское", и "Донецкое" после 1980, и "Кафедра".

Интересно, что многие помнят именно название "Кафедра". Известно, что кафе находилось практически в центре города и было очень популярно в 70-х годах. Оно имело интересный интерьер, который дополняли стоящие на улице огромные бочки с пивом.

Кафе "Киевское" в Днепре

По словам пользователей, здесь подавали не только кофе, иногда даже с коньяком, но и вкусные пирожные — "Пень кофейный" и тому подобное. Кафе "Кафедра" было очень популярно среди студентов, которые собирались здесь после пар и отдыхали.

В комментариях украинцы делятся воспоминаниями о кафе "Кафедра" в Днепре:

Нет, это еще кафе "Киевское". "Донецком" станет после 1980 года с совсем другим интерьером.

Все же кафе "Киевское", куда мы часто бегали студентами в 70-х, а во дворе стояли бочки с пивом, куда заходил часто футболист Виктор Серебреников.

У студентов универа это была просто "Кафедра". И изречение "Пошли на "Кафедру" означало идти туда и пить пиво.

Помню, когда уже после ремонта в начале 80-х открыли "Донецк". Студенты так и собирались.

