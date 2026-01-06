Магазины и кафе выкладывают круглую сумму на генераторы: во сколько он обходится в день и месяц

Указанные суммы учитывают только расходы на топливо

Из-за регулярных отключений света все больше предпринимателей вынуждены переходить на использование генераторов. Расходы на это зависят от продолжительности отсутствия электроэнергии, типа генератора и уровня нагрузки.

Что нужно знать:

Для малого бизнеса чаще всего используют бензиновые генераторы

Средний расход топлива при нормальной нагрузке составляет около 1,5 литра бензина в час

Месячные расходы могут достигать десятков тысяч гривен

Об этом пишет "Телеграф" в материале: "20 тысяч гривен в месяц "в трубу": сколько стоит прокормить генератор и как это ударит по кошелькам".

Так, к примеру, для небольшого магазина или кафе обычно выбирают бензиновые генераторы мощностью 7–10 кВт. Этого хватает, чтобы поддерживать работу холодильников, освещения, касс и кофеварки. При нормальной нагрузке такой аппарат съедает примерно 1,5 литра бензина в час.

Таким образом, если электроэнергию отключают на 4 часа в день, расход топлива составляет примерно 6 литров. При цене бензина А-95 на уровне 58 гривен за литр суточные затраты достигают 348 гривен. При восьмичасовых отключениях расходы удваиваются — до 12 литров бензина и 696 гривен в день.

В месячном разрезе затраты выглядят следующим образом:

при 4 часах работы в день: 10440 гривен в месяц (348 гривен × 30 дней);

при 8 часах работы в день: 20 880 гривен в месяц (696 гривен×30 дней).

Важно учесть, что указанные суммы учитывают только расходы на топливо. В них не включены затраты на техническое обслуживание, моторное масло и износ оборудования.

Впрочем, фактические расходы могут отличаться. Если бизнес во время отключений работает не на полную мощность, расход топлива снижается до 1–1,2 литра в час. Кроме того, дизельные генераторы считаются более экономичными в эксплуатации, однако требуют больших вложений на этапе покупки.

Затраты на работу генераторов по разным сценариям работы. Инфографика: "Телеграф"

