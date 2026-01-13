"Город будущего" или самый опасный район Харькова: как менялся легендарный ХТЗ

Не каждый харьковчанин был в этом районе, хотя все слышали о нем

Район ХТЗ — одна из частей Индустриального района Харькова, место с ярким и противоречивым образом. В разное время он вызывал устойчивые ассоциации, становился героем песен и стихов, а его репутация менялась вместе с эпохами.

"Телеграф" решил рассказать об этом интересном месте, которое возводилось как идеальный микрорайон для рабочих.

Название ХТЗ — это сокращение от Харьковского тракторного завода. Жилой массив начали возводить параллельно со строительством предприятия, чтобы обеспечить жильём рабочих. По замыслу советской власти район должен был стать образцовым — удобным, современным и прогрессивным. Однако реальность оказалась иной: после наступления темноты сюда предпочитали не заезжать, а уличные компании местных "гопников" долгое время наводили страх на случайных прохожих.

Как появился ХТЗ: район, созданный для завода

ХТЗ изначально проектировался как специализированный район для работников одного из крупнейших промышленных предприятий СССР — Харьковского тракторного завода. В 1929 году было принято решение строить завод в чистом поле, примерно в 15 километрах от Харькова. Одновременно началось строительство жилого массива для будущих сотрудников. Так возник так называемый "Новый Харьков" — социалистический городок, спроектированный с нуля как воплощение идеи "города будущего".

Архивное фото района ХТЗ

Соцгород рассчитывался на 120 тысяч жителей. В проект закладывались жилые комбинаты, детские и культурные учреждения, централизованные сервисы, вплоть до общественных столовых. Уже к 1931 году было возведено 97 зданий — район вырос буквально посреди поля менее чем за год.

Жилые дома и завод разделяла дорога

Задумка была амбициозной: создать идеальный социалистический район с продуманной инфраструктурой и полной автономией. Жители должны были работать на заводе, отдыхать в парках, ходить в клубы, магазины и детские учреждения, не покидая пределы района.

В огромные дома-общежития заселяли рабочих

Война, восстановление и 90-е

Вторая мировая война практически уничтожила ХТЗ, но после освобождения Харькова район восстановили в сжатые сроки при участии заводов со всего Союза. Со временем, однако, образ "города будущего" так и не стал реальностью. В 1990-е ХТЗ приобрёл репутацию одного из самых криминальных районов города.

Выход из одноименной станции метро

В возведенных общежитиях до сих пор живут люди

Дома на ХТЗ с интересной архитектурой

ХТЗ сейчас

Сегодня ХТЗ воспринимается иначе. Это пространство с выразительной советской архитектурой, атмосферными памятниками и парками. Район интересен тем, кто хочет почувствовать индустриальный характер Харькова и увидеть в линиях домов отголоски утопического проекта столетней давности — того самого "города будущего", каким его представляли в начале XX века.

Современный город Харьков разросся из поселения, которое называлось Основа. Эта местность дала начало не только городу, но и стала фамилией известного украинского литератора.