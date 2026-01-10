Одна из самых красивых в мире: эта станция метро в Харькове похожа на ледяной дворец (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Оформление станции поражает футуристическим дизайном
У Харьковского метрополитена много уникальных станций и интересных рекордов. Но особенно выделяется станция "Академика Барабашова" из-за своего невероятного дизайна и стиля.
Харьковчане сравнивают художественное оформление станции со сказочным ледяным дворцом. "Телеграф" расскажет об истории этого замечательного сооружения.
Где находится станция
"Академика Барабашова" — 18-я станция Харьковского метрополитена. Расположена на Салтовской линии между станциями "Киевская" и "Академика Павлова". Она служит выходом к самому крупному городскому рынку.
История станции
Станция была сдана в эксплуатацию 11 августа 1984 года. Назвали станцию в честь украинского астронома Николая Барабашова. Но сначала она называлась просто "Барабашова". К моменту сдачи второй очереди Салтовской линии 23 октября 1986 года станция была конечной. 19 ноября 2003 года решением Харьковского горсовета станция была переименована в "Академика Барабашова".
Оформление станции
Потолок пассажирского зала оснащен овальными нишами и ребристыми плитами. Стыки между разными конструкциями совпадают с развилкой колонн. Путевые стены оснащены металлоэмалевыми объемными элементами голубого цвета. Что создает иллюзию, будто они построены из ледяных кирпичиков.
V-образные колонны станции украшены белым мрамором, пол платформы – светло-серым гранитом и черным лабрадоритом, стены вестибюля – серым Уфалейским мрамором.
Люстры на станции тоже выделяются своим футуристическим дизайном. Витражи в вестибюле на тему исследования Вселенной и ее познания, раскрывают художественный образ станции.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как базар "Барабашово" стал символом Харькова и почему туда ехали со всей Украины.