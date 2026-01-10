Одна из самых красивых в мире: эта станция метро в Харькове похожа на ледяной дворец (фото)

Оформление станции поражает футуристическим дизайном

У Харьковского метрополитена много уникальных станций и интересных рекордов. Но особенно выделяется станция "Академика Барабашова" из-за своего невероятного дизайна и стиля.

Харьковчане сравнивают художественное оформление станции со сказочным ледяным дворцом. "Телеграф" расскажет об истории этого замечательного сооружения.

Где находится станция

"Академика Барабашова" — 18-я станция Харьковского метрополитена. Расположена на Салтовской линии между станциями "Киевская" и "Академика Павлова". Она служит выходом к самому крупному городскому рынку.

История станции

Станция была сдана в эксплуатацию 11 августа 1984 года. Назвали станцию в честь украинского астронома Николая Барабашова. Но сначала она называлась просто "Барабашова". К моменту сдачи второй очереди Салтовской линии 23 октября 1986 года станция была конечной. 19 ноября 2003 года решением Харьковского горсовета станция была переименована в "Академика Барабашова".

Вход на станцию "Академика Барабашова"

Оформление станции

Потолок пассажирского зала оснащен овальными нишами и ребристыми плитами. Стыки между разными конструкциями совпадают с развилкой колонн. Путевые стены оснащены металлоэмалевыми объемными элементами голубого цвета. Что создает иллюзию, будто они построены из ледяных кирпичиков.

Отделка стен станции. Фото facebook.com-tim.sytnik

Посадочная платформа на станции метро "Академика Барабашова". Фото Википедия

V-образные колонны станции украшены белым мрамором, пол платформы – светло-серым гранитом и черным лабрадоритом, стены вестибюля – серым Уфалейским мрамором.

Вестибюль станции "Академика Барабашова"

Люстры на станции тоже выделяются своим футуристическим дизайном. Витражи в вестибюле на тему исследования Вселенной и ее познания, раскрывают художественный образ станции.

Одна из люстр на станции "Академика Барабашова". Фото Википедия

