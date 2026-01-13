Холодильник, обогреватель или чайник? Кто является самыми большими "пожирателями" электричества
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Даже маленький роутер может незаметно использовать много света
Многие бытовые приборы потребляют значительно больше электроэнергии, чем кажется на первый взгляд. Например, холодильники и морозильные камеры могут "съедать" до четверти годового потребления электричества в доме.
Какие устройства в доме потребляют больше всего электроэнергии и как с этим можно справиться, написал "Futura". Следует обратить внимание в первую очередь на холодильники, морозильные камеры и электрические системы отопления.
Холодильники и морозильники
Они потребляют больше всего электроэнергии. Холодильники работают круглосуточно и могут потреблять 200–500 кВт·ч в час, в зависимости от модели и возраста. Морозильники немного меньше — 100–500 кВт·ч. Даже тонкий слой инея повышает потребление до 30%. Чтобы экономить электричество:
- покупайте энергоэффективную технику (класс A+++);
- не ставьте рядом с плитой или батареями;
- регулярно очищайте заднюю решетку;
- размораживайте приборы раз в год.
Отопление, стиралка и сушилка
Электрические обогреватели могут использовать до 3800 кВт·ч в год, сушилки – около 350 кВт·ч. Стиральные и посудомоечные машины более экономные: 190–240 кВтч в год.
Что помогает экономить:
- использование экорежимов;
- полная загрузка;
- сушка белья на открытом воздухе.
Малые, но "прожорливые" приборы
Даже небольшие устройства потребляют много электричества:
- роутер — 165 кВт·ч;
- духовка — 130 кВт·ч;
- варочная панель — 236 кВт·ч;
- микроволновка — 90 кВт·ч.
Чайники, кофеварки и пылесосы потребляют меньше, но при частом использовании тоже влияют на счета.
Чтобы экономить электричество, выключайте неиспользуемые приборы, подключайте технику через удлинители с выключателем, выбирайте короткие и экономичные режимы работы и регулярно проверяйте состояние приборов.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой должна быть температура в морозильной камере, чтобы сэкономить энергию и деньги.