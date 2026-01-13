Холодильник, обогреватель или чайник? Кто является самыми большими "пожирателями" электричества

Даже маленький роутер может незаметно использовать много света

Многие бытовые приборы потребляют значительно больше электроэнергии, чем кажется на первый взгляд. Например, холодильники и морозильные камеры могут "съедать" до четверти годового потребления электричества в доме.

Какие устройства в доме потребляют больше всего электроэнергии и как с этим можно справиться, написал "Futura". Следует обратить внимание в первую очередь на холодильники, морозильные камеры и электрические системы отопления.

Холодильники и морозильники

Они потребляют больше всего электроэнергии. Холодильники работают круглосуточно и могут потреблять 200–500 кВт·ч в час, в зависимости от модели и возраста. Морозильники немного меньше — 100–500 кВт·ч. Даже тонкий слой инея повышает потребление до 30%. Чтобы экономить электричество:

покупайте энергоэффективную технику (класс A+++);

не ставьте рядом с плитой или батареями;

регулярно очищайте заднюю решетку;

размораживайте приборы раз в год.

Отопление, стиралка и сушилка

Электрические обогреватели могут использовать до 3800 кВт·ч в год, сушилки – около 350 кВт·ч. Стиральные и посудомоечные машины более экономные: 190–240 кВтч в год.

Что помогает экономить:

использование экорежимов;

полная загрузка;

сушка белья на открытом воздухе.

Техника

Малые, но "прожорливые" приборы

Даже небольшие устройства потребляют много электричества:

роутер — 165 кВт·ч;

духовка — 130 кВт·ч;

варочная панель — 236 кВт·ч;

микроволновка — 90 кВт·ч.

Чайники, кофеварки и пылесосы потребляют меньше, но при частом использовании тоже влияют на счета.

Чтобы экономить электричество, выключайте неиспользуемые приборы, подключайте технику через удлинители с выключателем, выбирайте короткие и экономичные режимы работы и регулярно проверяйте состояние приборов.

