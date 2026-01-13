Холодильник, обігрівач чи чайник? Хто є найбільшими "пожирачами" електрики

Навіть маленький роутер може непомітно використовувати багато світла

Багато побутових приладів споживають значно більше електроенергії, ніж здається на перший погляд. Наприклад, холодильники та морозильні камери можуть "з’їдати" до чверті річного споживання електрики в будинку.

Які пристрої в будинку споживають найбільше електроенергії і як з цим можна впоратися, написав "Futura". Варто звернути увагу в першу чергу на холодильники, морозильні камери та електричні системи опалення.

Холодильники та морозильники

Вони споживають найбільше електроенергії. Холодильники працюють цілодобово і можуть споживати 200–500 кВт·год на рік, залежно від моделі та віку. Морозильники трохи менше — 100–500 кВт·год. Навіть тонкий шар інею підвищує споживання до 30%. Щоб економити електрику:

купуйте енергоефективну техніку (клас A+++);

не ставте поруч з плитою чи батареями;

регулярно очищайте задню решітку;

розморожуйте прилади раз на рік.

Опалення, пралка та сушарка

Електричні обігрівачі можуть використовувати до 3800 кВт·год на рік, сушарки — близько 350 кВт·год. Пральні та посудомийні машини трохи економніші: 190–240 кВт·год на рік.

Що допомагає економити:

використання екорежимів;

повне завантаження;

сушка білизни на свіжому повітрі.

Техніка

Малі, але "ненажерливі" прилади

Навіть невеликі пристрої споживають багато електрики:

роутер — 165 кВт·год;

духовка — 130 кВт·год;

варочна панель — 236 кВт·год;

мікрохвильовка — 90 кВт·год.

Чайники, кавоварки та пилососи споживають менше, але при частому використанні теж впливають на рахунки.

Щоб заощаджувати електрику, вимикайте прилади, які не користуєте, підключайте техніку через подовжувачі з вимикачем, обирайте короткі та економні режими роботи і регулярно перевіряйте стан приладів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою має бути температура в морозильній камері, щоб зекономити енергію та гроші.