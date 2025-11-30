Сэкономите энергию и деньги: какой должна быть температура в морозильной камере

Правильная температура в морозильной камере сохраняет качество продуктов и помогает экономить.

Низкая температура в морозильной камере гарантирует, что замороженные продукты, такие как мясо, овощи и т.д., будут сохраняться дольше, а их вкус не испортится. Но при этом следует выбрать оптимальную температуру. Очень важно еще и сделать так, чтобы прибор не потреблял большое количество электроэнергии – это достаточно актуально при постоянных отключениях света.

Если температура слишком высока, холодильник будет использовать много электроэнергии и счета за нее будут неоправданно высокими. Если температура в морозильной камере установлена ​​слишком низкая, пострадает качество хранящихся там продуктов.

Какая оптимальная температура для морозильной камеры

Оптимальная температура в морозильной камере — -18 градусов Цельсия. Как пишет Merkur, при такой температуре прибор работает идеально. При этом значения до -30 градусов также допустимы, но никаких преимуществ это не приносит. Пища не сохраняется дольше низких температур. Кроме того, увеличиваются затраты на электроэнергию, поскольку компрессор запускается наиболее часто.

Как отрегулировать температуру в морозильной камере

Всё зависит от модели прибора. Многие современные холодильники и морозильные камеры имеют дисплей, на котором отображается установленная температура. Количество градусов можно увеличить или снизить простым нажатием кнопки.

В устройствах без экрана часто можно изменить температуру с помощью кнопок или поворотного переключателя. Если не удалось самостоятельно разобраться с этим вопросом, лучше обратиться к инструкции по эксплуатации холодильника.

