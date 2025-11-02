"Пожиратели" энергии в вашем доме: сколько "съедают" стиралка и холодильник, и как уменьшить расходы

Энергопотребление приборов напрямую зависит от их мощности, количества времени работы и режима эксплуатации

Ситуация в энергетике в Украине тяжелая из-за регулярных ударов России по энергетическим объектам. Энергетики призывают украинцев бережно использовать электроэнергию, потому важно знать, сколько ее нужно для работы бытовых приборов.

"Телеграф" рассказывает, как определить, сколько энергии потребляют приборы, которые есть практически у всех — стиральная машинка и холодильник, уже давно ставшие незаменимой бытовой техникой, облегчающей людям жизнь и быт. Впрочем, они также входят в топ "агрегатов", потребляющих больше всего электроэнергии.

Стиральная машина

Женщина возле стиральной машинки

Чтобы вычислить потребление электроэнергии, необходимо умножить мощность прибора на продолжительность его работы. Скажем, стиралка с мощностью 2 000 Вт работает два часа и тогда количество потребленной энергии за одну стирку будет равно 2 000Вт × 2 часа = 4000 Вт/час. Умножив это значение на 0,001 или разделив его на 1000, таким образом Вт переводится в кВт. Получится 4 кВт/ч. Далее нужно умножить это значение на количество загрузок стиральной машины. Возьмем 1 стирку в неделю, или 4 в месяц. Значит, стиральная машина ежемесячно использует 16 кВт/ч. При тарифе на электроэнергию для бытовых потребителей в 4,32 грн/кВт∙ч месячная стирка обойдется потребителю в 69,12 грн.

Холодильник

Женщина заглядывает в холодильник

Аналогичным образом можно узнать, сколько "жрет" холодильник. Нужно его мощность, например 400 Вт, умножить на среднее время работы. Скажем, он старый и несовременный, поэтому работает в режиме 24/7. В таком случае 400 Вт нужно умножить на 24 часа, что равно 9600 Вт или 96 кВт∙ч, или 414,72 грн в денежном эквиваленте.

Как сократить расходы на стиралке

Мужчина возле стиральной машинки

Лучший способ сэкономить — стирать при низких температурах, поскольку большинство энергии машинка тратит на нагрев воды тенами.

Режимы Energy Eco или Saver используют меньше воды и электроэнергии и являются идеальными для повседневной стирки вещей, не требующих глубокой очистки, хотя и продолжаются немного дольше обычного.

Краткий цикл, т.н. Quick Wash, тратит меньше времени, воды и электричества, впрочем подходит только для небольших объемов белья.

Для максимальной экономии необходимо загружать стиральную машину полностью, поскольку полупустая машина тратит те же ресурсы.

Как сократить расходы на холодильнике

Покупатели выбирают холодильник в магазине

Следует оптимизировать его размещение и не ставить у источников тепла – прямых солнечных лучей, батарей или рядом с плитой.

Между задней стенкой холодильника и стеной агрегата должно быть пространство для циркуляции воздуха. Также воздух должен "гулять" внутри холодильника, поэтому не стоит перегружать полки продуктами.

Уплотнители дверцы должны быть герметичными.

Прежде чем ставить горячие блюда в холодильник, они должны достичь комнатной температуры, иначе на их охлаждение уйдет излишняя энергия.

Следует проводить регулярную разморозку морозильных камер, ведь лед не только уменьшает их полезный объем, но и увеличивает расход электроэнергии.

