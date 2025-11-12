Лед в холодильнике больше не будет нарастать: мастера назвали ошибки, которые совершает почти каждый

Из-за этого холодильник может преждевременно выйти из строя

Образование льда в морозильной камере может стать настоящей проблемой. Некоторые привычки владельцев холодильников провоцируют чрезмерное обледенение в морозилке.

Как пояснил сайт ideal home со ссылкой на мастеров, разбирающихся в бытовой технике, небольшое количество инея в морозилке - естественное явление. Однако чрезмерное количество льда является признаком того, что что-то не так. Проблема может быть в уплотнителе на дверце, но часто это просто последствия нарушения правил эксплуатации холодильника.

Какие привычки приводят к намерзанию льда в морозилке

Частое открывание дверей. Постоянное открывание дверцы морозильной камеры увеличивает приток теплого влажного воздуха. Оно конденсируется в морозильнике и оседает в виде льда. В результате льда становится больше.

Чрезмерное образование льда в морозилке

Неправильное хранение продуктов. Одна из причин образования льда — размещение теплых продуктов в морозильной камере или оставление контейнеров с открытыми продуктами. Перед тем как положить что-нибудь в морозилку, нужно убедиться, что оно холодное и плотно упакованное.

Другие причины чрезмерного обледенения морозилки

Распространенная причина — негерметично закрытая дверца. В результате внутрь попадает теплый воздух, количество льда увеличивается. Это может быть следствием невнимательности или проблем с уплотнителем.

Также чрезмерное образование льда в морозильной камере может происходить из-за неисправного термостата. Если он не работает должным образом и продолжает охлаждать морозильную камеру, даже если в этом нет необходимости, количество льда увеличивается.

Как предотвратить образование льда в морозилке

Регулярно проверяйте уплотнитель дверцы – по мере износа его надо менять

Не перегружайте морозильную камеру — воздух должен свободно циркулировать

Установите правильную температуру – минус 18 градусов

Не оставляйте дверь открытой — проверяйте, плотно ли она закрылась

Регулярно размораживайте морозильную камеру – делайте это по необходимости и через определенные промежутки времени

Ранее "Телеграф" рассказывал, как почти бесплатно утеплить окна. Лайфхаками поделились иностранцы.