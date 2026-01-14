Короткие поздравления в прозе, открытки и картинки на старый Новый год

Самое время поздравить близких с праздником

В этот день, 14 января, в Украине отмечается необычный праздник — Старый Новый год. Он не привязан к церковному календарю и отмечается с 1918 года, когда власти провели реформу и перевели календарь на 13 дней вперед, сделав Новый год 1 января.

В этот день украинцы по старому обычаю поздравляют друг друга со Старым Новым годом. "Телеграф" подготовил короткие поздравления в прозе, открытки и картинки, чтобы вы могли отправить близким в соцсетях и мессенджерах.

Поздравления и открытки со старым Новым годом

Со Старым Новым годом! Пусть этот вечер будет тихим и уютным, а всё загаданное на праздниках обязательно исполнится в этом году.

***

Поздравляю! Старый Новый год — отличный повод еще раз загадать то, что не успели в новогоднюю ночь. Пусть этот год приносит только добрые вести.

Ну что, проводим праздники красиво? Пусть всё плохое останется в прошлом, а впереди ждут только светлые моменты и крутые возможности.

***

Со Старым Новым годом тебя! Желаю, чтобы сил и драйва хватило на все грандиозные планы, которые ты строишь. Пусть удача всегда будет рядом.

Поздравляю со вторым Новым годом! Главное — крепкого здоровья и спокойствия на душе, а остальное приложится. Пусть дома всегда будет тепло.

***

С праздником! Желаю, чтобы этот "контрольный" Новый год окончательно закрепил твоё счастье. Пусть каждый день приносит повод для искренней улыбки.

Со Старым Новым годом! Теперь праздники точно закончились, так что врываемся в дела с новыми силами. Успехов тебе во всех начинаниях!

***

Пусть этот вечер будет капельку волшебным и по-настоящему добрым. Желаю, чтобы в этом году сбывались даже самые смелые мечты. Поздравляю!

Лови поздравление со Старым Новым годом! Пусть жизнь будет яркой, как праздничные огни, и легкой, как первый снег. Всего тебе самого светлого!

***

С праздником! Желаю гармонии в семье и побольше времени на тех, кто тебе дорог. Пусть этот год станет для тебя особенным и очень удачным.

Поздравляю! Пусть в делах сопутствует успех, а в сердце всегда будет место для радости. Желаю, чтобы Старый Новый год оставил только добрые воспоминания.

***

Со Старым Новым годом! Любите, мечтайте и наслаждайтесь каждым моментом. Пусть этот год будет полон тепла и приятных сюрпризов.

Ранее "Телеграф" рассказывал про благоприятные даты для уборки елки после праздников. Чтобы 2026 год был успешным и богатым.