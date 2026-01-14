Укр

Короткие поздравления в прозе, открытки и картинки на старый Новый год

Сегодня, 14 января, отмечается Старый Новый год
Сегодня, 14 января, отмечается Старый Новый год. Фото Коллаж "Телеграф"

Самое время поздравить близких с праздником

В этот день, 14 января, в Украине отмечается необычный праздник — Старый Новый год. Он не привязан к церковному календарю и отмечается с 1918 года, когда власти провели реформу и перевели календарь на 13 дней вперед, сделав Новый год 1 января.

В этот день украинцы по старому обычаю поздравляют друг друга со Старым Новым годом. "Телеграф" подготовил короткие поздравления в прозе, открытки и картинки, чтобы вы могли отправить близким в соцсетях и мессенджерах.

Поздравления и открытки со старым Новым годом

Со Старым Новым годом! Пусть этот вечер будет тихим и уютным, а всё загаданное на праздниках обязательно исполнится в этом году.

***

Поздравляю! Старый Новый год — отличный повод еще раз загадать то, что не успели в новогоднюю ночь. Пусть этот год приносит только добрые вести.

Со Старым Новым годом, открытки, картинки, поздравления

Ну что, проводим праздники красиво? Пусть всё плохое останется в прошлом, а впереди ждут только светлые моменты и крутые возможности.

***

Со Старым Новым годом тебя! Желаю, чтобы сил и драйва хватило на все грандиозные планы, которые ты строишь. Пусть удача всегда будет рядом.

Со Старым Новым годом, открытки, картинки, поздравления

Поздравляю со вторым Новым годом! Главное — крепкого здоровья и спокойствия на душе, а остальное приложится. Пусть дома всегда будет тепло.

***

С праздником! Желаю, чтобы этот "контрольный" Новый год окончательно закрепил твоё счастье. Пусть каждый день приносит повод для искренней улыбки.

Со Старым Новым годом, открытки, картинки, поздравления

Со Старым Новым годом! Теперь праздники точно закончились, так что врываемся в дела с новыми силами. Успехов тебе во всех начинаниях!

***

Пусть этот вечер будет капельку волшебным и по-настоящему добрым. Желаю, чтобы в этом году сбывались даже самые смелые мечты. Поздравляю!

Со Старым Новым годом, открытки, картинки, поздравления

Лови поздравление со Старым Новым годом! Пусть жизнь будет яркой, как праздничные огни, и легкой, как первый снег. Всего тебе самого светлого!

***

С праздником! Желаю гармонии в семье и побольше времени на тех, кто тебе дорог. Пусть этот год станет для тебя особенным и очень удачным.

Со Старым Новым годом, открытки, картинки, поздравления

Поздравляю! Пусть в делах сопутствует успех, а в сердце всегда будет место для радости. Желаю, чтобы Старый Новый год оставил только добрые воспоминания.

***

Со Старым Новым годом! Любите, мечтайте и наслаждайтесь каждым моментом. Пусть этот год будет полон тепла и приятных сюрпризов.

Со Старым Новым годом, открытки, картинки, поздравления

