Со Старым Новым годом 14 января: яркие открытки и картинки для поздравлений близких

В этот день принято поздравлять близких со Старым Новым годом

В ночь с 13 на 14 января в Украине отмечается необычный праздник — Старый Новый год. Поскольку это не церковный, а светский праздник, его дата в соответствии с церковным календарем, не изменилась. А значит самое время поздравить своих близких со Старым Новым годом.

К слову, ранее в этот день украинцы отмечали не только Старый Новый год, но и праздник святого Василия. А дети ходити засевать, поздравляя с праздниками. Однако с переходом ПЦУ на новоюлианский календарь, праздник святого Василия сместился на 1 января. А вот Старый Новый год остался.

В этот день принято ходить в гости к родственникам, друзьям, кумовьям и обмениваться теплыми поздравлениями. А если нет возможности встретиться с близкими людьми лично, отличным решением станет праздничная открытка, отправленная в соцсетях.

Поздравьте родных людей со Старым Новым годом яркой открыткой или милой картинкой и поднимите настроение приятными словами поздравлений. "Телеграф" собрал подборку красочных открыток, чтобы вы могли отправить близким в соцсетях и мессенджерах.

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