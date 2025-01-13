Укр

Со Старым Новым годом 14 января: яркие открытки и картинки для поздравлений близких

Автор
Галина Струс
Дата публикации
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Автор
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Отправьте близким милую открытку в день Старого Нового года Новость обновлена 13 января 2025, 17:17
Отправьте близким милую открытку в день Старого Нового года. Фото Телеграф/freepik

В этот день принято поздравлять близких со Старым Новым годом

В ночь с 13 на 14 января в Украине отмечается необычный праздник — Старый Новый год. Поскольку это не церковный, а светский праздник, его дата в соответствии с церковным календарем, не изменилась. А значит самое время поздравить своих близких со Старым Новым годом.

К слову, ранее в этот день украинцы отмечали не только Старый Новый год, но и праздник святого Василия. А дети ходити засевать, поздравляя с праздниками. Однако с переходом ПЦУ на новоюлианский календарь, праздник святого Василия сместился на 1 января. А вот Старый Новый год остался.

В этот день принято ходить в гости к родственникам, друзьям, кумовьям и обмениваться теплыми поздравлениями. А если нет возможности встретиться с близкими людьми лично, отличным решением станет праздничная открытка, отправленная в соцсетях.

Поздравьте родных людей со Старым Новым годом яркой открыткой или милой картинкой и поднимите настроение приятными словами поздравлений. "Телеграф" собрал подборку красочных открыток, чтобы вы могли отправить близким в соцсетях и мессенджерах.

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Ранее "Телеграф" рассказывал про календарь на весь 2025 год. Сколько праздников и выходных будет у украинцев.

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#Картинки #открытки #старый новый год