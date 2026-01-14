Лишь одна буква, а разница колоссальная: как русский язык незаметно каждый день вмешивается в нашу жизнь

Ошибка, которую совершают миллионы ежедневно

Считаете "по пальцям" или "по пальцях"? Этот простой вопрос способен обнаружить, насколько глубоко русский язык проник в ваше ежедневное общение. А ошибка кроется именно в конце слова.

"Телеграф" напомнит, как правильно употреблять окончание в местном падеже множественного числа и не путать его с русским вариантом.

В украинском языке существительные в местном падеже множественного числа имеют окончание -ах или -ях. А русский навязывает нам свое -ам, -ям, и мы часто этого даже не замечаем.

Филологи обращают внимание, что ошибки чаще всего появляются в устоявшихся бытовых фразах. Люди говорят так, как привыкли слышать годами, не задумываясь о нормах украинского языка.

Проверьте, не употребляете ли вы под влиянием русского языка ошибочно окончание -ам, -ям в Местном падеже множественного числа, например: "рахує по пальцям", "читає по складам", "мандрує по горам".

Правильное употребление существительных в местном падеже множественного числа.

В украинском языке нормативными являются окончания -ах, -ях: "рахує по пальцях", "читає по складах", "мандрує по горах".

Такие ошибки не считают редкими. Они встречаются как в разговорной речи, так и в общении в соцсетях, сообщениях и даже публичных выступлениях.

