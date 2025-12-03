Дякувати "когось" или "комусь": как правильно выразить благодарность на украинском

Словари указывают на единственную правильную форму

Наш язык богат падежами и спряжениями, которые порой ставят в тупик даже грамотных людей. И вот один из таких случаев – как правильно дякувати – когось или комусь ?

Этот вопрос возникает чаще, чем кажется. "Телеграф" рассказывает, какой вариант соответствует нормам украинского языка.

По данным "Словаря украинского языка", глагол "благодарить" употребляется с дательным падежом. Это означает, что правильно говорить именно "дякувати комусь", а не "когось".

Дательный падеж отвечает на вопрос "кому?" или "чему?". Например: дякувати матері, дякувати долі, дякувати друзям. Вариант "дякувати когось" (дественный падеж) является ошибочным и не соответствует нормам украинского языка.

Толкование слова "благодарить"

Еще одна распространенная ошибка – словосочетание "велике дякую". Украинское слово "дякую" по части языка является глаголом, а глаголы в нашем языке не сочетаются с прилагательными. Поэтому говорить "велике дякую" неправильно – это калька с русского языка.

Вместо "велике дякую" стоит говорить "красно дякую" или перестроить предложения, используя конструкцию "красно дякувати".

Украинский язык предлагает много способов выразить благодарность. Можно говорить "дякую від усієї душі", "щиросердно дякую", "файно дякую" или "ґречно дякую". Все эти варианты являются правильными и естественными для нашего языка.

