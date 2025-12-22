Сначала имя, а потом фамилию или наоборот? Как правильно заполнять документы на украинском языке

Один порядок для документов, другой для жизни

Заполняете документ и останавливаетесь: как правильно – "Иван Петренко" или "Петренко Иван"? Кажется, мелочь, но из-за такой ошибки бумагу могут признать недействительной.

Кабмин установил конкретные требования к оформлению официальных документов. Александр Авраменко, лингвист и преподаватель, подробно объяснил это правило.

Во всех официальных документах нужно писать сначала фамилию, а затем инициалы. Это касается заявлений, анкет, справок и любых других бумаг, требующих полного имени.

Логика проста – документы хранят в алфавитном порядке по фамилиям, а не по именам. Вспомните школьный журнал: там все ученики следовали за первой буквой фамилии.

Правильно писать так: Бондаренко Ивана, Иванова Сергея, Попович Анны. Именно в такой последовательности – родительный падеж фамилии, потом родовой падеж имени.

"Согласно требованиям к оформлению документов, утвержденным Кабинетом Министров Украины, сначала нужно писать фамилию, а затем инициалы. Это связано с тем, что в документах по алфавиту ставят не имена людей, а их фамилии", — сказал Авраменко.

Исключение составляет только подпись в конце документа. Там нужно указывать наоборот – сначала инициалы, а затем фамилию.

Нарушение этого правила может привести к тому, что бланк будет признан неправильно заполненным. Тогда придется переделывать все заново.

Неправильно заполненный документ может считаться недействительным

А вот в обычной жизни действует другая традиция. В разговоре, переписке или на работе сначала называют имя, а затем фамилию.

"Это наша давняя традиция: Богдан Хмельницкий, Лина Костенко, а не наоборот", – добавил языковед.

