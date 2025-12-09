Не говорите "нема за що": как правильно ответить на слова благодарности

Есть несколько более точных вариантов

В ответ на "дякую" большинство автоматически говорит "нема за що". Есть ли с этим проблема? Нет. Но есть нюанс. Эта фраза – разговорная, не всегда наиболее уместная и, к тому же, прямой аналог русского "не за что".

Украинский язык имеет другие, более естественные формулы вежливости, которые звучат теплее. "Телеграф" объясняет, когда "нема за що" вполне нормально, а когда лучше выбрать другой вариант.

Фраза "нема за що" в украинском языке правильная, однако это разговорный вариант, который уступает другой формулировке по стилистике и точности.

Лучшими ответами на "дякую" считаются "будь ласка", "на здоров'я" или "був радий допомогти". Причина проста – выражение "нема за що" может означать совсем другое: что-то делать зря или без веской причины.

Это выражение правильно в двух случаях. Первый – как прямой ответ на благодарность, хотя здесь лучше подойдут синонимы. Второй — в значении "напрасно" или "зря", например: "немає за що переживати" или "немає за що це робити". Поэтому в ответ на благодарность фраза может звучать так, будто поступок не стоит внимания или был пуст. В таких случаях более естественно заменить ее другими формами.

Словари и пособия по языковому этикету представляют ряд корректных ответов на слова благодарности. Самые универсальные варианты: "будь ласка", "прошу", "на здоров’я", "радий/рада допомогти", "завжди до послуг", "звертайтеся". Они не преуменьшают значение благодарности и звучат более уместно в официальном или нейтральном общении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что одно украинское рождественское слово имеет 7 значений. Украинцы знают это слово с детства, но не все понимают его глубину.