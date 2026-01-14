Лише одна літера, а різниця колосальна: як російська мова непомітно щодня втручається в наше життя

Помилка, яку роблять мільйони щодня

Рахуєте "по пальцям" чи "по пальцях"? Це просте запитання здатне виявити, наскільки глибоко російська мова проникла у ваше щоденне спілкування. А помилка криється саме в закінченні слова.

"Телеграф" нагадає, як правильно вживати закінчення в місцевому відмінку множини та не плутати його з російським варіантом.

В українській мові іменники в місцевому відмінку множини мають закінчення -ах або -ях. Натомість російська нав'язує нам своє -ам, -ям, і ми часто цього навіть не помічаємо.

Філологи звертають увагу, що помилки найчастіше з'являються у сталих побутових фразах. Люди кажуть так, як звикли чути роками, не замислюючись над нормами української мови.

Перевірте, чи під впливом російської мови ви помилково не вживаєте закінчення -ам, -ям у Місцевому відмінку множини, наприклад: "рахує по пальцям", "читає по складам", "мандрує по горам".

Правильне вживання іменників у місцевому відмінку множини. Фото - slovo_lyub

В українській мові нормативними є закінчення -ах, -ях: "рахує по пальцях", "читає по складах", "мандрує по горах".

Такі помилки не вважають рідкісними. Вони трапляються як у розмовній мові, так і в дописах у соцмережах, повідомленнях і навіть публічних виступах.

