"Я рахую, що…" — это калька. Как на украинском сказать правильно
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Исправить ошибку легче, чем кажется
Украинский язык не любит калек. Но мы их все равно цепляем из русского, даже не задумываясь. А потом удивляемся, почему наш язык звучит как-то не так.
Одна из самых распространенных ошибок – фраза "Я рахую, що…". Ее можно услышать везде: на улице, в офисе, даже с трибуны Верховной Рады. Однако это калька, которая уродует украинский язык. "Телеграф" рассказывает, как правильно выражать свое мнение.
Что не так с "рахувати"
Глагол "рахувати" в украинском языке имеет конкретное значение. Оно означает "называть числа в последовательном порядке; определять количество, сумму". То есть, это слово касается исключительно математических операций и подсчетов.
Однако в повседневной речи украинцы часто используют фразу "Я рахую, що…" в значении "Я вважаю, що…". Это и есть ошибка, возникшая из-за калькирования по русскому языку. В русском языке "считать" действительно имеет оба значения — и подсчитывать, и думать.
Когда "рахувати" используют правильно
Этот глагол можно употреблять, когда речь идет о подсчетах или цифрах. Например:
- Я рахую решту і розумію, що мені бракує 20 гривень.
- Дитина вже вміє рахувати до десяти.
- Я рахую гроші після закриття каси.
Во всех этих случаях мы подразумеваем именно числа, количество, сумму — то есть математические действия.
Как правильно выражать мнение
Когда нужно передать свою позицию, мнение или оценку, украинский язык предлагает несколько вариантов:
- Я вважаю, що це правильне рішення.
- Я думаю, що треба почати цю справу.
- Я гадаю, що це спрацює.
- Я міркую, що варто спробувати інакший підхід.
Все эти варианты корректны и естественны для украинского языка. Они не являются калькой и соответствуют нормам словоупотребления.
Откуда взялась ошибка
Фраза "Я рахую, що…" попала в украинский язык из-за тесных контактов с русским. В русском "считать" означает и подсчитывать, и думать. Украинцы бессознательно перенесли это двойное значение на свое родное слово "рахувати".
Однако словари словоупотребления четко указывают: глагол "рахувати" должен употребляться только в прямом смысле. Для выражения мысли существуют другие слова – вважати, думати, гадати, міркувати.
Ошибки – это нормально
В последние годы количество носителей украинского языка стремительно выросло. Многие перешли на государственнsый и учатся им разговаривать. Ошибки при этом неизбежны – они встречаются даже у опытных носителей.
Главное — не бояться говорить по-украински и постепенно исправлять неточности. Просмотр программ на государственном языке, чтение книг и бытовое общение помогают улучшить знание языка.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о высказывании "я принимаю решение". Так говорить не стоит — по-украински это звучит иначе.