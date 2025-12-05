"Я рахую, що…" — это калька. Как на украинском сказать правильно

Исправить ошибку легче, чем кажется

Украинский язык не любит калек. Но мы их все равно цепляем из русского, даже не задумываясь. А потом удивляемся, почему наш язык звучит как-то не так.

Одна из самых распространенных ошибок – фраза "Я рахую, що…". Ее можно услышать везде: на улице, в офисе, даже с трибуны Верховной Рады. Однако это калька, которая уродует украинский язык. "Телеграф" рассказывает, как правильно выражать свое мнение.

Что не так с "рахувати"

Глагол "рахувати" в украинском языке имеет конкретное значение. Оно означает "называть числа в последовательном порядке; определять количество, сумму". То есть, это слово касается исключительно математических операций и подсчетов.

Однако в повседневной речи украинцы часто используют фразу "Я рахую, що…" в значении "Я вважаю, що…". Это и есть ошибка, возникшая из-за калькирования по русскому языку. В русском языке "считать" действительно имеет оба значения — и подсчитывать, и думать.

Когда "рахувати" используют правильно

Этот глагол можно употреблять, когда речь идет о подсчетах или цифрах. Например:

Я рахую решту і розумію, що мені бракує 20 гривень.

Дитина вже вміє рахувати до десяти.

Я рахую гроші після закриття каси.

Во всех этих случаях мы подразумеваем именно числа, количество, сумму — то есть математические действия.

Как правильно выражать мнение

Когда нужно передать свою позицию, мнение или оценку, украинский язык предлагает несколько вариантов:

Я вважаю , що це правильне рішення.

, що це правильне рішення. Я думаю , що треба почати цю справу.

, що треба почати цю справу. Я гадаю , що це спрацює.

, що це спрацює. Я міркую, що варто спробувати інакший підхід.

Все эти варианты корректны и естественны для украинского языка. Они не являются калькой и соответствуют нормам словоупотребления.

Откуда взялась ошибка

Фраза "Я рахую, що…" попала в украинский язык из-за тесных контактов с русским. В русском "считать" означает и подсчитывать, и думать. Украинцы бессознательно перенесли это двойное значение на свое родное слово "рахувати".

Однако словари словоупотребления четко указывают: глагол "рахувати" должен употребляться только в прямом смысле. Для выражения мысли существуют другие слова – вважати, думати, гадати, міркувати.

Ошибки – это нормально

В последние годы количество носителей украинского языка стремительно выросло. Многие перешли на государственнsый и учатся им разговаривать. Ошибки при этом неизбежны – они встречаются даже у опытных носителей.

Главное — не бояться говорить по-украински и постепенно исправлять неточности. Просмотр программ на государственном языке, чтение книг и бытовое общение помогают улучшить знание языка.

