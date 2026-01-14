Годами носил имя генсека СССР: как сейчас называется этот город в Украине

Город был переименован трижды в первые годы своего существования

В Кировоградской области есть уникальный город, который является самым молодым в регионе, но на его территории фиксируются находки времен неолита (IV-III тысячелетия до нашей эры). Этот город также трижды менял свое название.

Речь идет о Светловодске. "Телеграф" расскажет интересную историю этого неселенного пункта.

Что известно о Светловодске

Светловодск — город в Александрийском районе Кировоградской области, центр Светловодской городской общины. Расположен на правом берегу Днепра, на склоне Табурищанского мыса, в 130 километрах к востоку от Кировограда и в 18 километрах к северу от города Кременчуга Полтавской области.

Светловодск расположен на берегу Днепра. Фото svgr.gov.ua

Светловодск – самый молодой город области, однако его история очень древняя. Современный Светловодск появился из двух городов – Крылова и Новогеоргиевска, и села Табурище, которые во время строительства Кременчугской ГЭС были перенесены на новое место и объединены с поселком под названием Хрущев.

Стелла на въезде в город в 1962-1969 гг.

В 1961 году поселению присвоено название в честь Генсека КПСС. В 1962 году город присвоен название Кремгес, в честь Кременчугской ГЭС, а с 1969 года – Светловодск.

Светловодск на карте

Местность, где находится Светловодск, была заселена еще в глубокой древности. В окрестностях города было обнаружено большое количество археологических памяток. Самые ранние из них относятся к неолиту (IV-III тысячелетия до нашей эры). Нередко встречаются поселения среднего периода бронзового века (II тысячелетие до н.э.).

Наиболее интересными и хорошо сохранившимися являются славянские поселения, относящиеся ко времени, предшествовавшему образованию древнерусского государства. Здесь обнаружено целое скопление подобных поселений. Некоторые из них дали важный археологический материал, по которому ученые выделили отдельную археологическую Пеньковскую культуру под названием села Пеньковка, близ Новогеоргиевска. Датируются они VI – началом IX в. н.е. В XI – XII вв. н. е. местность входила в состав территории Киевской Руси.

Следует заметить, что археологические объекты, которые располагались неподалеку от современного города по берегам рек Днепра, Тясмина, Цыбульника, попали в зону затопления водами Кременчугского водохранилища и теперь не могут дальше исследоваться.

Открытие Кременчугской ГЭС

Сегодняшний Светловодск условно поделен на микрорайоны и в них отображена история края. Хмельницкий — бывшая деревня Табурище, которая своим названием обязана казацкому лагерю.

Второй половиной XVIII ст. датируется поселение под названием Ревка — Заводской микрорайон, которое основали выходцы из Сербии. Из зоны затопления водохранилищем были перенесены районный центр и населенные пункты района.

Центральная площадь Светловодска. Фото Википедия

