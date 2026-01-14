Вы точно захотите туда заехать: в Украине есть село, название которого похоже на магазин игрушек

История этого села заставляет каждого улыбнуться

Название этого села звучит так, будто это детский магазин, или чья-то неудачная шутка на карте Украины. Кто-то улыбается, кто-то кривится, а некоторые сразу пытаются найти "скрытый смысл" и лишние ассоциации. Но за этим, на первый взгляд, забавным названием скрывается вполне серьезное полесское село, которая точно не имеет ничего общего с игрушками.

Что следует знать

Волынское село Куклы имеет необычное название, часто вызывает иронию, однако на самом деле оно имеет давнюю историю

Первые письменные упоминания об этом поселении появились еще в XVI веке, когда оно принадлежало известным княжеским родам Черторыйских и Четвертинских

Наиболее вероятной версией происхождения названия историки считают местное растение "кукли", а не детские игрушки

Куклы — обычное украинское село, входящая в состав Маневицкой поселковой общины Камень-Каширского района Волынской области. По последним данным, здесь проживает 772 человека, а рядом находится село Севериновка — часть той же общины.

Село Куклы. Фото: volynia.com

Древнейшее письменное упоминание о Кукли достигает 1559 года. Тогда поселение входило в крупные земельные владения княжеского рода Чорторыйских. Более поздние источники фиксируют село как имение князя Михаила Четвертинского. По данным Википедии, с Куклы платили налог с восьми дворов, а в конце XVI века — с тех же дворов и нескольких огородников.

Храм в селе Куклы, примерно 1916 год. Фото: ebay.de

О происхождении названия села историки приводят несколько версий. Самая распространенная связывает ее с сорняком "кукли", который когда-то массово рос на этой территории. Название могло эволюционировать от "Кукиль" до современной формы. Есть и гипотеза о связи с литовским словом koklis, что означает кафель, однако прямых подтверждений этой версии нет.

Это сельская местность с типичной инфраструктурой: здесь работает Куклинский лицей, есть почтовые маршруты и несколько центральных улиц, таких как улица Шевченко и Варшавская. Здесь есть также учебное заведение (Куклинский лицей) и деревянный храм.

Церковь в селе Куклы. Фото: volynia.com

Ранее "Телеграф" рассказывал о селе с "аппетитным" названием в Украине. Оно вошло в "Книгу рекордов Украины".