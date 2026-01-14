От Кобуда до "Старкона": как на самом деле должен был называться Староконстантинов и кто дал ему современное имя
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
История названия Староконстантинова простыми словами
Староконстантинов – город с глубокой историей, которая началась задолго до появления его современного названия. За семь веков эта территория не раз меняла название, вместе с владельцами и статусом. Каждое новое имя связано с конкретными историческими событиями и людьми.
Что нужно знать:
- Первое упоминание – средневековое поселение
- Город основал Константин Острожский
- Неофициальное название — "Старкон"
"Телеграф" рассказывает, как из средневекового поселения возник Староконстантинов и почему именно так называется город сегодня.
Откуда происходит название Староконстантинова
История Староконстантинова начинается в XIII веке, когда на этой территории существовало поселение Кобуд. Он входил в состав так называемых болоховских земель и был уничтожен во время похода князя Даниила Галицкого.
После этого на опустошенном месте появилось новое село Колыщенцы. Именно его в 1561 г. приобрел князь Константин Острожский, получив от польского короля разрешение на основание города.
Новосозданный город князь назвал в свою честь — Константинов. В местных документах того времени это название использовалось без дополнительных уточнений.
В 1632 году ситуация изменилась: появился еще один Константинов, известный сегодня как Константиновка Донецкой области. Чтобы избежать путаницы, подольский город начали называть Старый Константинов.
Со временем название сократилось и приобрело современный вид — Староконстантинов. В разговорной речи также закрепилась неофициальная форма — "Старкон".
Как отмечает краеведческий портал Starkon.city, "название города напрямую связано с его основателем и отражает историческую тягость поселения".
Почему Староконстантинов получил звание города-героя
Звание "город-герой Украины" Староконстантинов получил по указу президента Владимира Зеленского. Это единственный город западной части страны, имеющий такой статус.
За время полномасштабной войны российские войска регулярно атаковали город дронами, крылатыми и аэробалистическими ракетами. Общее количество зафиксированных ударов превысило 460.
В указе президента отмечено, что звание присвоено "за массовое мужество, стойкость и героизм жителей во время защиты страны".
Какие еще города Украины имеют звание города-героя
В общей сложности звание "город-герой Украины" было присвоено 16 городам. Большинство из них расположены в регионах, где продолжались или продолжаются активные боевые действия.
В список входят, в частности, Харьков, Мариуполь, Херсон, Чернигов, Сумы, Николаев и Буча.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на самом деле означает название города Мукачево и почему его десятилетиями писали неправильно. Один из старейших городов Закарпатья почти 70 лет носил "неправильное" название.