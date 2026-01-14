Роками носило ім’я генсека СРСР: як зараз називається це місто в Україні

Місто було перейменоване тричі у перші роки свого існування

В Кіровогорадській області є унікальне місто, яке наймолодше в регіоні, але на його тертиторії фіксуються знахідки часів неоліту (ІV-ІІІ тисячоліття до нашої ери). Це місто також тричі змінювало свою назву.

Мова йде про Світловодськ. "Телеграф" розкаже цікаву історію цього неселеного пункту.

Що відомо про Світловодськ

Світлово́дськ — місто в Олександрійському районі Кіровоградської області, центр Світловодської міської громади. Розташований на правому березі Дніпра, на схилі Табурищанського мису, за 130 кілометрів на схід від Кіровограда і за 18 кілометрів на північ від міста Кременчука Полтавської області.

Світловодськ – наймолодше місто області, однак його історія дуже давня. Сучасний Світловодськ з'явився з двох міст– Крилова і Новогеоргіївська та села Табурище, які під час спорудження Кременчуцької ГЕС були перенесені на нове місце і об’єднані з селищем під назвою Хрущов.

В 1961 році поселенню присвоєнно статус міста з назвою на честь Генсека КПРС. У 1962 році місто присвоєно назву Кремгес, на честь Кременчуцької ГЕС, а з 1969 року – Світловодськ.

Місцевість, де знаходиться Світловодськ, була заселена ще в глибоку давнину. В околицях міста було виявлено велику кількість археологічних пам’яток. Найбільш ранні з них відносяться до неоліту (ІV-ІІІ тисячоліття до нашої ери). Нерідко зустрічаються поселення середнього періоду бронзового віку (ІІ тисячоліття до н.е.).

Найбільш цікавими і такими, що добре збереглися, є слов’янські поселення, які відносяться до часу, що передував утворенню давньоруської держави. Тут виявлене ціле скупчення подібних поселень. Деякі з них дали важливий археологічний матеріал, за яким вчені виділили окрему археологічну Пеньківську культуру, за назвою села Пеньківка, поблизу Новогеоргіївська. Датуються вони VІ – початком ІХ ст. н.е. В ХІ – ХІІ ст. н. е. місцевість входила до складу території Київської Русі.

Слід зауважити, що археологічні об’єкти, що розташовувались неподалік сучасного міста по берегам річок Дніпра, Тясмина, Цибульника, попали в зону затоплення водами Кременчуцького водосховища і вже тепер не можуть далі досліджуватись.

Відкриття Кременчуцької ГЕС

Сьогоднішній Світловодськ умовно поділено на мікрорайони і в них історія краю. Хмельницький — колишнє село Табурище, яке своєю назвою завдячує козацькому табору.

Другою половиною XVIII ст. датується поселення під назвою Ревівка — Заводський мікрорайон, яке заснували вихідці із Сербії. Із зони затоплення водосховищем було перенесено районний центр і населені пункти району.

Центральна площа Світловодська. Фото Вікіпедія

