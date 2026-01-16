Это не просто ритуал. Зачем переворачивать банки с консервацией

Этот этап нельзя пропускать

Многие украинки активно занимаются консервацией. От мамы к дочери передается, что после закрытия банок крышками, их нужно перевернуть и накрыть одеялом.

Однако мало кто понимает, зачем так поступать. "Телеграф" рассказывает, зачем банки с консервацией оставляют до остывания в перевернутом виде.

На самом деле это простое действие не только помогает убедиться в герметичности закрытия банки, но и обеспечивает более длительное хранение. При закручивании банки горячей, внутри образуется вакуум. Перевернув банку вверх дном, можно убедиться, что крышка надежно закрыта. Если она прилегает не плотно, через нее выступит жидкость. Такая банка не будет храниться.

Консервацию нужно охлаждать, перевернув банки

Вторая функция переворачивания банок с консервацией – дополнительная стерилизация крышки. Горячая консервация ложится на внутреннюю поверхность крышки и дополнительно стерилизует ее. Это снижает риск развития бактерий и грибков, которые могут испортить консервацию.

Также при переворачивании банки тепло распределяется более равномерно. Это увеличивает шансы, что содержимое хорошо сохраняется.

