Возьмите четыре лимона и забудьте об известковом налете: как быстро очистить лейку от душа

С этим лайфхаком ваша лейка душа будет чистой

Известковый налет в ванной комнате — распространенная проблема для многих. На это влияет жесткость воды, из-за которой и образуется этот налет. Особенно страдает от этого лейка душа, которая постоянно контактирует с водой.

"Телеграф" рассказывает, как очистить лейку душа от известкового налета без дорогой химии.

Лайфхак с лимоном для лейки душа

Чтобы очистить лейку душа от налета, часто используют отбеливатель. Однако это средство не слишком эффективно, так как в нем нет кислоты. А вот лимонная кислота может оказаться очень хорошим средством для этого пишет, Express.

Для очистки лейки душа можно использовать покупную лимонную кислоту в бутылке, однако более эффективным будет сок непосредственно лимонов. Для очистки лейки вам понадобится 3-4 лимона, теплая вода и немного времени.

Все, что нужно сделать — это выдавить сок из лимонов, смешать его с теплой водой в равных пропорциях и замочить в нем на час лейку душа. Лучше всего открутить ее полностью и замочить в кислом растворе. Однако, если не получается снять, можно налить раствор в пакет и опустить в него лейку прямо на шланге.

Лимонная кислота растворит известковый налет, сделав лейку душа чистой и полностью рабочей. После отмачивания ее нужно просто промыть в проточной воде и она готова к использованию.

