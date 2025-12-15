Вы бы никогда и не подумали. Как очистить чайник от накипи с помощью колы или томатного соуса

Некоторые продукты можно использовать для очистки чайника от накипи

Чайник — один из главных приборов на кухне, который используется каждый день. Однако он бывает подвержен известковому налету, с которым бывает трудно бороться. Решить эту проблему помогут неочевидные продукты — кола, томатный соус или лимонный сок.

"Телеграф" рассказывает, как быстро очистить чайник от накипи с этими неочевидными средствами.

Как очистить чайник от накипи?

Накипь может стать настоящей проблемой и влиять на качество воды и вкуса чая или кофе, пишет Express. Решить эту проблему можно с помощью кислоты, которая содержится в коле, томатном соусе или лимонном соке.

Лайфхак с колой

Кола может быть эффективна для борьбы с накипью за счет фосфорной кислоты, которая в ней содержится. Она расщепляет известковые отложения и делает чайник чистым. Все, что вам нужно, это налить колу в чайник, оставить на 1-2 часа и потом тщательно его промыть.

Лайфхак с томатным соусом

Томатный соус имеет высокую кислотность и именно это делает его эффективным для борьбы с известковым налетом. Нанесите соус на участки с накипью внутри чайника и оставьте на час. Затем промойте чайник изнутри и разок вскипятите в нем воду, чтобы окончательно очистить прибор.

Лайфхак с лимонным соком

Природная кислотность лимона способна расщеплять накипь внутри чайника, что делает это средство особенно эффективным. Смешайте воду и лимонный сок в соотношении один к одному, налейте этот раствор в чайник и вскипятите его. После закипания оставьте жидкость еще на 30 минут, а потом вылейте ее и тщательно промойте прибор. Налет уйдет, а чайник будет блестеть чистотой,

