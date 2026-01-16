Шоколад известного бренда подешевел почти вдвое: где сэкономить до 70 грн на плитке

Такие ценники будут висеть до середины следующей недели

Кроме стандартных продуктов, таких как бакалея или рыбные консервы, украинцы также могут купить и сладости. На популярную марку в "Сильпо" сейчас действует приятная акция.

Почти вполовину дешевле можно купить шоколад Milka. Какой именно и сколько еще продлится скидка, написал "Телеграф".

Что есть в продаже в "Сільпо"

В частности, 130 граммов шоколада молочного Milka с миндалем, фундуком и кусочками кокосового печенья, а также с миндалем, клюквой и киноа можно купить сейчас за 79,99 гривны. Цена до скидки составляла 149,0 гривны. То есть можно сэкономить до 70 гривен на плитке. Скидка действует до 21 января.

Сколько стоит шоколад. Фото: буклет "Сильпо"

Мы также проверили в интернет-магазине, какие еще акционные товары есть у этого бренда. Такой большой скидки там нет, но отдельные виды шоколада можно купить на 24-25% дешевле. Речь идет о шоколаде с арахисом и карамелью (276 граммов), с ореховой пастой, фундуком и вафлей (270 граммов), а также с кусочками печенья Oreo (300 граммов). Сейчас каждая плитка стоит 209 гривен, в то время как обычная цена составляет около 280 гривен. Акция на них продлится до 26 января.

Кроме того, 19-процентная скидка продолжается на молочный шоколад со вкусом ванили и Oreo (100 грамм) и молочный шоколад с кусочками карамели с миндалем (100 грамм). Стоимость упала на 19 гривен. Скидка действительна до 21 января.

Какие еще есть скидки на Милку

