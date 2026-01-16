Шоколад известного бренда подешевел почти вдвое: где сэкономить до 70 грн на плитке
Такие ценники будут висеть до середины следующей недели
Кроме стандартных продуктов, таких как бакалея или рыбные консервы, украинцы также могут купить и сладости. На популярную марку в "Сильпо" сейчас действует приятная акция.
Почти вполовину дешевле можно купить шоколад Milka. Какой именно и сколько еще продлится скидка, написал "Телеграф".
Что есть в продаже в "Сільпо"
В частности, 130 граммов шоколада молочного Milka с миндалем, фундуком и кусочками кокосового печенья, а также с миндалем, клюквой и киноа можно купить сейчас за 79,99 гривны. Цена до скидки составляла 149,0 гривны. То есть можно сэкономить до 70 гривен на плитке. Скидка действует до 21 января.
Мы также проверили в интернет-магазине, какие еще акционные товары есть у этого бренда. Такой большой скидки там нет, но отдельные виды шоколада можно купить на 24-25% дешевле. Речь идет о шоколаде с арахисом и карамелью (276 граммов), с ореховой пастой, фундуком и вафлей (270 граммов), а также с кусочками печенья Oreo (300 граммов). Сейчас каждая плитка стоит 209 гривен, в то время как обычная цена составляет около 280 гривен. Акция на них продлится до 26 января.
Кроме того, 19-процентная скидка продолжается на молочный шоколад со вкусом ванили и Oreo (100 грамм) и молочный шоколад с кусочками карамели с миндалем (100 грамм). Стоимость упала на 19 гривен. Скидка действительна до 21 января.
