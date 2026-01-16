Шоколад відомого бренду подешевшав майже вполовину: де зекономити до 70 грн на плитці

Такі цінники висітимуть до середини наступного тижня

Окрім стандартних продуктів, як от бакалії чи рибних консервів, українці також можуть купити і солодощі. На популярну марку в "Сільпо" зараз діє приємна акція.

Майже вполовину дешевше можна купити шоколад Milka. Який саме і скільки ще триватиме знижка, написав "Телеграф".

Що є в продажу в "Сільпо"

Зокрема, 130 грамів шоколаду молочного Milka з мигдалем, фундуком та шматочками кокосового печива, а також з мигдалем, журавлиною та кіноа можна купити зараз за 79,99 гривні. Ціна до знижки складала 149,0 гривень. Тобто можна зекономити до 70 гривень на плитці. Знижка діє до 21 січня.

Скільки коштує шоколад. Фото: буклет "Сільпо"

Ми також перевірили в інтернет-магазині, які ще акційні товари є у цього бренду. Такої великої знижки там немає, але окремі види шоколаду можна купити на 24-25% дешевше. Йдеться про шоколад з арахісом і карамеллю (276 грамів), з горіховою пастою, фундуком і вафлею (270 грамів), а також зі шматочками печива Oreo (300 грамів). Зараз кожна плитка коштує 209 гривень, тоді як звичайна ціна становить близько 280 гривень. Акція на них триватиме до 26 січня.

Крім того, 19-відсоткова знижка триває на молочний шоколад зі смаком ванілі та Oreo (100 грамів) та на молочний шоколад зі шматочками карамелі з мигдалем (100 грамів). Вартість впала на 19 гривень. Знижка чинна до 21 січня.

Які ще є знижки на Мілку

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в якому магазині шукати акційні ціни на рибні консерви.