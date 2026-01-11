На нем жили греки: история одной центральной улицы Одессы, с которой началась застройка города

Ее можно считать самой старой улицей жемчужины Черного моря

Греческая улица расположена в исторической части Одессы и имеет древнее происхождение. Она неоднократно меняла название и сохранила много старых зданий.

Она считается самой старой в городе и с первых лет существования была связана с греческой общиной и торговлей. Подробнее о ней написал "Телеграф".

Чем известна Греческая улица Одессы

Она начинается от Канатной улицы, проходит через Греческую площадь и тянется до Преображенской улицы и Соборной площади. Именно здесь формировался один из первых районов города.

Первые упоминания о Греческой улице датируются 1817 годом. Название она получила из-за большой греческой общины, которая здесь проживала. В 1920 году улицу переименовали в честь Карла Либкнехта, но во время оккупации Одессы ей вернули историческое название. После войны улицу снова переименовали, а в 1993 году окончательно вернули название — Греческая.

Поселения греков существовали на этой территории еще до взятия Хаджибея. По данным одесского краеведа Олега Губаря, на месте современного дома №30 работала кофейня грека Симона Аспоридиса. Во время штурма Хаджибея владелец временно покинул город, а впоследствии вернулся и продолжил работу своего заведения.

Дом, расположенный на месте кофейни Аспоридиса. Фото: Wikipedia

На углу Греческой и Европейской улиц расположен жилой дом №32 — один из старейших в городе. Именно с этого участка начиналась застройка Одессы. В XIX веке Греческую улицу считали одной из самых оживленных: здесь жили греческие предприниматели, работали торговые лавки, парикмахерские, бакалейные и мясные магазины.

Старейший дом на улице. Фото: Wikipedia

Архитектура улицы

Сегодня на улице сохранилось много других памятников архитектуры. Среди них — доходные дома Маврокордато №21 и №25, один из которых имеет самый длинный балкон в Европе.

Доходный дом Маврокордато №21. Фото: Wikipedia

Доходный дом Маврокордато №25. Фото: Wikipedia

На углу с улицей вице-адмирала Жукова расположено здание Скетинг-Ринга 1874 года, где сейчас работает Одесский областной академический русский драматический театр.

Одесский областной академический российский драматический театр. Фото: Wikipedia

В начале Греческой улицы расположен Строгановский мост, известный также как Греческий. Его строили с 1853 по 1863 годы по проекту архитектора Гонсиоровского. Мост назвали в честь генерал-губернатора Александра Строганова.

Строгановский мост. Фото: Vgorode

Также на улице находятся здание Одесского учетного банка, построенное в 1906 году, и Дворец Абазы, построенный в 1856–1858 годах. Сейчас во дворце работает Музей западного и восточного искусства.

Одесский учётный банк. Фото: Wikipedia

Часть исторических зданий не сохранилась. Во время Второй мировой войны были разрушены торговые дома Бродского и братьев Петрококкино. После войны на их месте построили жилой дом, на первых этажах которого до сих пор работают магазины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об истории переименования улицы, с которой началась Одесса.