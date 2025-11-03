Апельсин, спасший Одессу: невероятная история монумента в центре города (фото)
Одесситы назвали этот артобъект как "Памятник Взятке"
В Одессе есть монумент апельсина, напоминающий об историческом случае 1800 года, когда магистрат города получил разрешение на строительство порта благодаря подарку императору.
Монумент спасшего Одессу апельсина расположен на бульваре Военно-морских сил в центре города. "Телеграф" расскажет более подробно об истории этого артобъекта.
История началась после восшествия на престол императора Павла I, отменившего проекты его матери Екатерины II, включая строительство порта и развития Одессы. Первый градостроитель Франц де Воллан утратил должность, а строительная экспедиция была распущена. Однако члены магистрата города не сдались: они решили использовать дипломатический ход, отправив императору подарок — 3 тысячи апельсинов, вместе с просьбой предоставить кредит на завершение порта.
Ход оказался успешным: Павел I отменил запреты, предоставил городу кредит в 250 000 рублей и право на развитие порта на 14 лет. Именно этот курьезный эпизод вдохновил на создание современного монумента.
Кто занимался проектом "Монумент апельсина"
Проект разработали архитектор Владимир Глазырин и скульптор Александр Токарев по инициативе Валерия Балуха. Скульптура из бронзы изображает императора, рассматривающего апельсин, рядом — карету с лошадьми, а на вершине — модели исторических сооружений Одессы.
Сначала монумент установили на пересечении Пушкинской и Ланжероновской, но впоследствии перенесли на бульвар Военно-морских сил, чтобы не нарушать исторический ландшафт. Одесситы же в шутку прозвали его "Памятником Взятке".
