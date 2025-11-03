Апельсин, спасший Одессу: невероятная история монумента в центре города (фото)

Одесситы назвали этот артобъект как "Памятник Взятке"

В Одессе есть монумент апельсина, напоминающий об историческом случае 1800 года, когда магистрат города получил разрешение на строительство порта благодаря подарку императору.

Монумент спасшего Одессу апельсина расположен на бульваре Военно-морских сил в центре города. "Телеграф" расскажет более подробно об истории этого артобъекта.

Как выглядит монумент

История началась после восшествия на престол императора Павла I, отменившего проекты его матери Екатерины II, включая строительство порта и развития Одессы. Первый градостроитель Франц де Воллан утратил должность, а строительная экспедиция была распущена. Однако члены магистрата города не сдались: они решили использовать дипломатический ход, отправив императору подарок — 3 тысячи апельсинов, вместе с просьбой предоставить кредит на завершение порта.

Императору Павлу I дали взятку в виде апельсинов, чтобы построить порт

Ход оказался успешным: Павел I отменил запреты, предоставил городу кредит в 250 000 рублей и право на развитие порта на 14 лет. Именно этот курьезный эпизод вдохновил на создание современного монумента.

Кто занимался проектом "Монумент апельсина"

Проект разработали архитектор Владимир Глазырин и скульптор Александр Токарев по инициативе Валерия Балуха. Скульптура из бронзы изображает императора, рассматривающего апельсин, рядом — карету с лошадьми, а на вершине — модели исторических сооружений Одессы.

Сначала монумент установили на пересечении Пушкинской и Ланжероновской, но впоследствии перенесли на бульвар Военно-морских сил, чтобы не нарушать исторический ландшафт. Одесситы же в шутку прозвали его "Памятником Взятке".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Олесскому замку, который находится на западе Украины, исполнилось 700 лет. Как и другие исторические здания, эта хранит немало интересных легенд.