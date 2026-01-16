Экономия до 500 грн: где выгодно купить популярный кофе

"Желтые" ценники будут висеть до 20 января

В сети супермаркетов "АТБ" продолжают действовать приятные скидки на популярные продукты. Среди них спряталась популярная торговая марка.

На Jacobs Monarch до 20 января можно сэкономить более 500 гривен. Подробнее об акции написал "Телеграф".

До 42% скидки на кофе Jacobs: что купить в "АТБ"

Среди товаров, участвующих в акции, есть растворимый кофе Jacobs Monarch (200 граммов) по цене в 279,90 гривны вместо 487,90 гривны. Можно сэкономить 208 гривен.

Также доступен растворимый напиток Jacobs Cappuccino Choco (0,5 килограмма) с какао за 170,90 гривен вместо 296 гривен. Скидка составляет –42%.

Какой кофе взять в "АТБ". Фото: "АТБ"

Есть еще жареный зерновой кофе Jacobs Monarch (1 килограмм) за 699,90 гривны вместо 1209,80 гривен. Это один из самых выгодных вариантов акции, ведь экономия заметна сразу — более 500 гривен.

Скидки на все эти позиции будут действовать до 20 января.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что шоколад известного бренда подешевел почти вдвое. Любимую плитку можно купить значительно выгоднее и сэкономить до 70 гривен. Мы написали, в каких магазинах действует акция и как не пропустить лучшую цену.