Економія до 500 грн: де вигідно купити популярну каву

"Жовті" цінники висітимуть до 20 січня

У мережі супермаркетів "АТБ" продовжують діяти приємні знижки на популярні продукти. Серед них заховалась популярна торгова марка.

На Jacobs Monarch до 20 січня можна зекономити понад 500 гривень. Детальніше про акцію написав "Телеграф".

До 42% знижки на каву Jacobs: що придбати в "АТБ"

Серед товарів, що беруть участь в акції, є розчинна кава Jacobs Monarch (200 грамів) за ціною у 279,90 гривень замість 487,90 гривень. Можна зекономити 208 гривень.

Також доступний розчинний напій Jacobs Cappuccino Choco (0,5 кілограмів) з какао за 170,90 гривень замість 296 гривень. Знижка складає -42%.

Яку каву взяти в "АТБ". Фото: "АТБ"

Є ще смажена зернова кава Jacobs Monarch (1 кілограм) за 699,90 гривень замість 1209,80 гривень. Це один з найвигідніших варіантів акції, адже економія помітна одразу — понад 500 гривень.

Знижки на всі ці позиції діятимуть до 20 січня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що шоколад відомого бренду подешевшав майже вдвічі. Улюблену плитку можна купити значно вигідніше та заощадити до 70 гривень. Ми написали, у яких магазинах діє акція і як не пропустити найкращу ціну.