Запорожье переименовали еще сто лет назад: как город вернул свое имя и что этому предшествовало

Запорожье — не новое название, империя пыталась стереть козацкое прошлое региона

Один из городов Украины, сохранивший в себе историческое название края – Запорожье. Но оно не всегда носило такое название. Официальным "предшественником" Запорожья является город Александровск, возникший из Александровской крепости. И еще до этого здесь были поселения.

"Телеграф" расскажет, в честь кого был назван Александровск, когда он стал Запорожьем и как крепость иногда называли "в народе".

Александровск: эпоха развития

Александровскую крепость как часть Новой Днепровской укрепленной линии начали возводить в августе 1770 года. Заложили ее недалеко от Днепра, на берегу реки Мокрая Московка.

План города Александровска/ Источник: zprz.city

Заложили постройки, город, но весной выяснилось, что территорию затапливает, и крепость перенесли ближе к реке Сухой Московке. Это была многоугольная звезда на площади 105 десятин. А вот на месте первой закладки крепости появилось поселение, которое сначала было форштадтом, затем стало посадом, а в 1806 году получило статус уездного города Александровск.

Город активно развивался, уже в 1856 году здесь работали два кирпичных завода, 5 кузниц и не только. Но всплеск развития дала железная дорога, которую здесь проложили в 1873 году. Ее продолжили в Симферополь, а также протянули ветку в Днепр — Екатеринослав. Город стал важным железнодорожным узлом, в дополнение к активной торговле через днепровские порты.

Краевед Роман Акбаш рассказывает, что в январе 1897 года состоялась первая перепись населения. Тогда в городе проживало 18 849 человек. Интересно, что тогда вместо пункта национальность была "родная речь". Украинский язык выбрали почти 43% жителей. На втором месте оказалась "еврейский" — около 30% жителей. Русским пользовались менее 25% александровцев.

Откуда взялось название "Александровск"

Александровскую крепость, из которой выросло Запорожье, могли назвать в честь четырех разных Александров. Первый претендент – князь Александр Вяземский – генерал-прокурор и влиятельный чиновник Екатерины II, второй – князь Александр Голицын – генерал-фельдмаршал, командующий 1-й русской армией, третий вариант – его тезка, другой князь Александр Голицын – вице канцлер и руководитель Коллегии иностранных дел. Четвертый вариант – в честь святого Александра Невского. Эта версия основана на мысли, что крепости называли по церковному календарю.

А что было до Александровска?

Местные жители, рассказывает Акбаш, называли крепость "Московкой". Это даже закреплено в нескольких источниках, в том числе на карте Федора Шуберта. А где же Запорожье? Хоть это и историческое название, но касалось оно всего региона, который находился "за порогами". И назывался он Запорожье (в украинском языке есть разница — местность Запорожжя, а город Запоріжжя). В 15-18 в. именно здесь существовало Запорожское козачество. Дмитрий Вишневецкий построил укрепление на Малой Хортице в 1552 году. Козацкие отряды действовали в регионе все это время, однако формирование Запорожской Сечи как институции происходит с середины XVI века. Но после разрушения Сечи в 1775 году название изымали из всех источников, называя этот край "Новороссией" по прихоти императрицы.

Карта Фёдора Шуберта примерно 1859 год/ Источник akbash.zp.ua

От Александровска до Запорожья

В Александровске поддержали универсалы Центральной рады, а вот большевикам были не рады. В 1917-1920 году город переходил из рук в руки — украинские силы, большевики, вранглеровцы, кого только не было. В июле 1920 года уездный город Александровск стал центром губернии, объединившей Бердянский, Мелитопольский, Александровский уезды и Хортицкую и Кичкаскую волости Екатеринославского уезда.

Александровск. Фото с пожарной башни на первом плане – улица Александровская/ Источник akbash.zp.ua

В 1921 году Александровск был переименован в Запорожье, а губерния стала Запорожской. Однако уже в декабре 1922 года Запорожье потеряло статус – губернию присоединили к Екатеринославской. В это время город активно становился индустриальным — построили крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию, построили металлургические предприятия — ко 2-й мировой войне Запорожье становится одним из центров по производству черных и цветных металлов, тяжелой промышленности и электроэнергетики Советского Союза.

Строительство ДнепроГЭС/ Фото: uhe.gov.ua

Областным центром снова город стал 10 января 1939 года. Война не обошла город, ДнепроГЭС взорвали в 1941 году, чтобы замедлить немецкую армию, но они все равно оккупировали Запорожье. Только 14 октября 1943 г. сильно укрепленный Запорожский левобережный плацдарм, на который немцы возлагали большие надежды, был освобожден советской армией.

Сейчас Запорожье снова прифронтовый город. Россияне безостановочно бьют по энергетической инфраструктуре, включая ДнепроГЭС.

