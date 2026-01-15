Срок годности семян: какое семечко взойдет и через 15 лет?
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Нашли завалявшиеся семена овощей, трав или цветов? Рассказываем, сколько лет они считаются годными
В преддверии весны многие огородники принялись активно пересматривать свои запасы семян. Нередко можно обнаружить, что указанные на цветных пакетиках сроки годности семян просрочены. Так сколько же в действительности лет могут быть годными семена овощей или цветов?
Важно: всхожесть семян зависит от условий хранения. Чем ниже температура, тем дольше они могут храниться. Например, при минус 4 градуса большинство семян остаются годными для посева до 15 лет или даже больше.
Сроки хранения семян овощей и зелени
- семена помидоров, арбузов, огурцов, патиссонов, дыни, кабачка годны для посева до 8 лет;
- фасоль, тыква, бобы, свекла и кукуруза сохраняют всхожесть 7 лет;
- для гороха, редиса, редьки и репы эти сроки составляют 6 лет;
- перец горький и сладкий, баклажаны, капуста, морковь, шпинат, брюква, спаржа — до 5 лет;
- ревень, щавель, петрушка, укроп, пастернак и сельдерей могут спокойно храниться до 3 лет.
Сроки годности семян цветов
- петуния, настурция до 5 лет;
- агератум, лаватера, львиный зев, пеларгония до 4 лет;
- космос и лобелия до 3 лет;
- астры, циннии, рудбекия, флокс Друммонда, эшшольция, календула — всего 1-2 года.
Остается напомнить редкий случай, когда семена финиковой пальмы, обнаруженные археологами в древнеегипетских пирамидах, всходили спустя сотни и тысячи лет. Удивительное дело, не правда ли?
Ранее "Телеграф" также рассказывал, что уже можно начинать сажать на рассаду в январе.