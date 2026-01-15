Срок годности семян: какое семечко взойдет и через 15 лет?

Нашли завалявшиеся семена овощей, трав или цветов? Рассказываем, сколько лет они считаются годными

В преддверии весны многие огородники принялись активно пересматривать свои запасы семян. Нередко можно обнаружить, что указанные на цветных пакетиках сроки годности семян просрочены. Так сколько же в действительности лет могут быть годными семена овощей или цветов?

Важно: всхожесть семян зависит от условий хранения. Чем ниже температура, тем дольше они могут храниться. Например, при минус 4 градуса большинство семян остаются годными для посева до 15 лет или даже больше.

Сроки хранения семян овощей и зелени

семена помидоров, арбузов, огурцов, патиссонов, дыни, кабачка годны для посева до 8 лет;

фасоль, тыква , бобы, свекла и кукуруза сохраняют всхожесть 7 лет;

, бобы, свекла и сохраняют всхожесть 7 лет; для гороха , редиса , редьки и репы эти сроки составляют 6 лет;

, , редьки и репы эти сроки составляют 6 лет; перец горький и сладкий, баклажаны, капуста, морковь , шпинат, брюква, спаржа — до 5 лет;

горький и сладкий, , шпинат, брюква, спаржа — до 5 лет; ревень, щавель, петрушка, укроп, пастернак и сельдерей могут спокойно храниться до 3 лет.

Сроки годности семян цветов

петуния, настурция до 5 лет;

агератум, лаватера, львиный зев, пеларгония до 4 лет;

космос и лобелия до 3 лет;

астры, циннии, рудбекия, флокс Друммонда, эшшольция, календула — всего 1-2 года.

Остается напомнить редкий случай, когда семена финиковой пальмы, обнаруженные археологами в древнеегипетских пирамидах, всходили спустя сотни и тысячи лет. Удивительное дело, не правда ли?

