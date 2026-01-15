Укр

Срок годности семян: какое семечко взойдет и через 15 лет?

Ирина Семчишина
Читати українською
Сколько могут храниться семена до посадки
Сколько могут храниться семена до посадки. Фото Коллаж "Телеграфа"

Нашли завалявшиеся семена овощей, трав или цветов? Рассказываем, сколько лет они считаются годными

В преддверии весны многие огородники принялись активно пересматривать свои запасы семян. Нередко можно обнаружить, что указанные на цветных пакетиках сроки годности семян просрочены. Так сколько же в действительности лет могут быть годными семена овощей или цветов?

Важно: всхожесть семян зависит от условий хранения. Чем ниже температура, тем дольше они могут храниться. Например, при минус 4 градуса большинство семян остаются годными для посева до 15 лет или даже больше.

Сроки хранения семян овощей и зелени

  • семена помидоров, арбузов, огурцов, патиссонов, дыни, кабачка годны для посева до 8 лет;
  • фасоль, тыква, бобы, свекла и кукуруза сохраняют всхожесть 7 лет;
  • для гороха, редиса, редьки и репы эти сроки составляют 6 лет;
  • перец горький и сладкий, баклажаны, капуста, морковь, шпинат, брюква, спаржа — до 5 лет;
  • ревень, щавель, петрушка, укроп, пастернак и сельдерей могут спокойно храниться до 3 лет.

Сроки годности семян цветов

  • петуния, настурция до 5 лет;
  • агератум, лаватера, львиный зев, пеларгония до 4 лет;
  • космос и лобелия до 3 лет;
  • астры, циннии, рудбекия, флокс Друммонда, эшшольция, календула — всего 1-2 года.

Остается напомнить редкий случай, когда семена финиковой пальмы, обнаруженные археологами в древнеегипетских пирамидах, всходили спустя сотни и тысячи лет. Удивительное дело, не правда ли?

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что уже можно начинать сажать на рассаду в январе.

