Легендарный кинотеатр "Украина" в Киеве показали на архивном фото: что с ним сейчас

Величественный кинодворец советской эпохи стал культурным центром для целых поколений

Старое фото, которое на днях показали в сети, переносит нас в прошлое — на улицы Киева, где величественный кинотеатр "Украина" стал настоящим культурным центром для поколений киевлян. Это здание не просто развлекательное заведение, а свидетель эпохи, когда кино было событием, объединявшим город.

Кинотеатр "Украина" в Киеве — это легендарный символ культурного наследия, который на фотографии от сообщества "Ретро Киев" оживает как центр городской жизни. "Телеграф" расскажет о нем поподробнее.

Архитектурное наследие

Здание появилось еще в 1903 году как цирк "Гиппо-Палас" по проекту архитектора В. П. Брадтмана. В 1941 году она, как и большая часть центральной застройки Киева, была уничтожена.

Впоследствии здесь появилось узнаваемое здание кинотеатра в модернистском стиле. Большой козырек над входом, сдержанный фасад и надпись "КИНОТЕАТР УКРАИНА" в советской графике делали его типичными для середины XX века. Окруженное деревьями, она органично вписывалась в ландшафт улицы Городецкого.

Центр культурной жизни

Открытый 26 мая 1964 года, кинотеатр стал первым широкоформатным в Киеве с двумя залами — большим на 663 места и малым на 220. Здесь показывали советские премьеры, цензурированные зарубежные фильмы и документалистику; очереди у касс были нормой для любого сеанса. Поход в "Украину" — это праздник с обсуждениями фильмов за несколько недель наперед. Кадр фиксирует типичные детали эпохи: советские автомобили, общественный транспорт, люди в одежде того времени и голые деревья осени или весны. Это было время, когда кино согревало киевлян в холодное время года.

Судьба легендарного кинотеатра

В 1980-х "Украину" модернизировали: обновили интерьеры, заменили кресла, усовершенствовали технику, чтобы сохранить статус одного из ведущих кинотеатров столицы. После еще одной реконструкции в 2001 году количество мест в залах уменьшили, улучшили комфорт — новые кресла, отделка, современное для того времени оборудование соответствовали тренду на "кинотеатры европейского уровня".

Но, несмотря на косметические изменения внутри, здание сохраняло узнаваемый силуэт советского модернизма, который продолжал быть важной частью образа центрального Киева. Именно сочетание модернистской формы и многослойного исторического прошлого делало "Украину" уникальной в архитектурном контексте города.

Скандальное закрытие и неопределенное будущее

В 2008 году Киевсовет изменил целевое назначение земельного участка: вместо культурного учреждения здесь решили построить торгово-развлекательный комплекс, что фактически обрекло кинотеатр на закрытие. Часть общественности и экспертов-урбанистов возмутилась тем, что одна из ключевых кинолокаций города исчезла с культурной карты, уступив коммерческим планам.

После прекращения работы "Украины" здание долгое время оставалось в подвешенном состоянии: его статус меняли, обсуждали возможные варианты реконцепции, но полноценная культурная жизнь так и не вернулась.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, каким был зимний Киев 70 лет назад. Архивное фото показало, как столица сражалась со снегом.