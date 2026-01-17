Легендарний кінотеатр "Україна" у Києві показали на архівному фото: що з ним зараз

Величний кінопалац радянської епохи став культурним центром для цілих поколінь

Старе фото, яке днями показали в мережі, переносить нас у минуле — на вулиці Києва, де величний кінотеатр "Україна" став справжнім культурним осередком для поколінь киян. Ця будівля не просто розважальний заклад, а свідок епохи, коли кіно було подією, що об’єднувала місто.​

Кінотеатр "Україна" у Києві — це легендарний символ культурної спадщини, який на світлині від спільноти "Ретро Київ" оживає як центр міського життя. "Телеграф" розповість про нього детальніше.

Архітектурна спадщина

Будівля з’явилася ще у 1903 році як цирк "Гіппо-Палас" за проектом архітектора В. П. Брадтмана. У 1941 році вона, як і більша частина центральної забудови Києва, була знищена.

Згодом тут з"явилася упізнавана будівля кінотеатру в модерністському стилі. Великий козирок над входом, стриманий фасад і напис "КІНОТЕАТР УКРАЇНА" у радянській графіці робили її типовими для середини XX століття. Оточена деревами, вона органічно вписувалася в ландшафт вулиці Городецького.​

Центр культурного життя

Відкритий 26 травня 1964 року, кінотеатр став першим широкоформатним у Києві з двома залами — великим на 663 місця та малим на 220. Тут показували радянські прем’єри, цензуровані зарубіжні фільми та документалістику; черги біля кас були нормою для будь-якого сеансу. Похід в "Україну" — це свято з обговореннями фільмів тижнями наперед.​ Кадр фіксує типові деталі епохи: радянські авто, громадський транспорт, люди в тогочасному вбранні та оголені дерева осені чи весни. Це був час, коли кіно зігрівало киян у холодну пору.​

Доля легендарного кінотеатру

У 1980-х роках "Україну" модернізували: оновили інтер’єри, замінили крісла, удосконалили техніку, щоб зберегти статус одного з провідних кінотеатрів столиці. Після ще однієї реконструкції у 2001 році кількість місць у залах зменшили, натомість покращили комфорт — нові крісла, оздоблення, сучасне для того часу обладнання відповідали тренду на "кінотеатри європейського рівня".​

Та попри косметичні зміни всередині, будівля зберігала впізнаваний силует радянського модернізму, який продовжував бути важливою частиною образу центрального Києва. Саме поєднання модерністської форми й багатошарового історичного минулого робило "Україну" унікальною в архітектурному контексті міста.​

Скандальне закриття та невизначене майбутнє

У 2008 році Київрада змінила цільове призначення земельної ділянки: замість культурної установи тут вирішили звести торгово-розважальний комплекс, що фактично прирекло кінотеатр на закриття. Частина громадськості й експертів-урбаністів обурилася тим, що одна з ключових кінолокацій міста зникла з культурної карти, поступившись комерційним планам.​

Після припинення роботи "України" будівля тривалий час залишалася в підвішеному стані: її статус змінювали, обговорювали можливі варіанти реконцепції, але повноцінне культурне життя так і не повернулося.

