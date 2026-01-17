Легендарний кінотеатр "Україна" у Києві показали на архівному фото: що з ним зараз
Величний кінопалац радянської епохи став культурним центром для цілих поколінь
Старе фото, яке днями показали в мережі, переносить нас у минуле — на вулиці Києва, де величний кінотеатр "Україна" став справжнім культурним осередком для поколінь киян. Ця будівля не просто розважальний заклад, а свідок епохи, коли кіно було подією, що об’єднувала місто.
Кінотеатр "Україна" у Києві — це легендарний символ культурної спадщини, який на світлині від спільноти "Ретро Київ" оживає як центр міського життя. "Телеграф" розповість про нього детальніше.
Архітектурна спадщина
Будівля з’явилася ще у 1903 році як цирк "Гіппо-Палас" за проектом архітектора В. П. Брадтмана. У 1941 році вона, як і більша частина центральної забудови Києва, була знищена.
Згодом тут з"явилася упізнавана будівля кінотеатру в модерністському стилі. Великий козирок над входом, стриманий фасад і напис "КІНОТЕАТР УКРАЇНА" у радянській графіці робили її типовими для середини XX століття. Оточена деревами, вона органічно вписувалася в ландшафт вулиці Городецького.
Центр культурного життя
Відкритий 26 травня 1964 року, кінотеатр став першим широкоформатним у Києві з двома залами — великим на 663 місця та малим на 220. Тут показували радянські прем’єри, цензуровані зарубіжні фільми та документалістику; черги біля кас були нормою для будь-якого сеансу. Похід в "Україну" — це свято з обговореннями фільмів тижнями наперед. Кадр фіксує типові деталі епохи: радянські авто, громадський транспорт, люди в тогочасному вбранні та оголені дерева осені чи весни. Це був час, коли кіно зігрівало киян у холодну пору.
Доля легендарного кінотеатру
У 1980-х роках "Україну" модернізували: оновили інтер’єри, замінили крісла, удосконалили техніку, щоб зберегти статус одного з провідних кінотеатрів столиці. Після ще однієї реконструкції у 2001 році кількість місць у залах зменшили, натомість покращили комфорт — нові крісла, оздоблення, сучасне для того часу обладнання відповідали тренду на "кінотеатри європейського рівня".
Та попри косметичні зміни всередині, будівля зберігала впізнаваний силует радянського модернізму, який продовжував бути важливою частиною образу центрального Києва. Саме поєднання модерністської форми й багатошарового історичного минулого робило "Україну" унікальною в архітектурному контексті міста.
Скандальне закриття та невизначене майбутнє
У 2008 році Київрада змінила цільове призначення земельної ділянки: замість культурної установи тут вирішили звести торгово-розважальний комплекс, що фактично прирекло кінотеатр на закриття. Частина громадськості й експертів-урбаністів обурилася тим, що одна з ключових кінолокацій міста зникла з культурної карти, поступившись комерційним планам.
Після припинення роботи "України" будівля тривалий час залишалася в підвішеному стані: її статус змінювали, обговорювали можливі варіанти реконцепції, але повноцінне культурне життя так і не повернулося.
