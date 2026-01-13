Звезды вместо икон: старое фото советского Киева показало Александровский костел в необычном ракурсе

Уникальный снимок напоминает о временах, когда один из самых красивых католических храмов Киева 35 лет показывал киевлянам звездное небо вместо богослужений.

Архивный снимок, недавно опубликованный в соцсетях, продемонстрировал нам времена, когда один из самых красивых католических храмов Киева служил совсем другой цели. В 1952 году в его стенах заработал первый киевский планетарий.

Фото, которым поделились в сообществе "Ретро Киев", наглядно показывает, как костел Святого Александра однажды превратили в зал с искусственным звездным небом. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

От святыни к "дому звезд"

Александровский костёл, построенный в 1842 году в стиле классицизма на Михайловой (Владимирской) горе, почти столетие был главной католической святыней столицы. Однако советские времена коренным образом изменили его назначение.

После Второй мировой войны власти решили использовать историческое здание для научно-просветительских целей. 1 января 1952 года в стенах бывшего костела Святого Александра официально открылся Киевский планетарий – один из первых в республике.

Симбиоз храма и науки

На архивном фото хорошо видно, как органично соединились две эпохи: классицистический портик с колоннами, две боковые башни с куполами и огромный центральный купол храма сохранили свой первоначальный вид, но над входом большими буквами красовалась надпись "ПЛАНЕТАРИЙ".

Фото: ЦДАЭА

Внутри вместо скамеек и алтаря посетителей встречали ряды кресел и проекционный купол-экран. Для нового заведения закупили современное оборудование немецкой фирмы Zeiss из Йены, позволяющее воспроизводить реалистичное звездное небо и сложные астрономические явления.

Популярное место для экскурсий

Расположенный в нескольких шагах от Крещатика планетарий быстро стал излюбленным местом школьных экскурсий, лекций для трудовых коллективов и массовых "уроков космонавтики". Это было еще до запуска первого спутника и полета Гагарина – киевляне учились смотреть на небо не как божественное чудо, а как объект научного исследования.

Вторая жизнь исторического здания

Планетарий работал в стенах костела 35 лет – до 1987 года, когда переехал в специально построенное помещение. Старое здание на Костельной оставили на произвол судьбы, и оно начало разрушаться.

Фото: Киевский планетарий

В 1991 году костел Святого Александра вернули римско-католической общине. После реставрации в 1990-х годах храм снова служит по своему первоначальному назначению, но период 1952–1987 годов остается уникальной страницей в его истории.

Ранее "Телеграф" рассказывал о ретро-фото, которые показали руины одной из главных украинских святынь. Эти кадры были сделаны после взрыва 1941 года.