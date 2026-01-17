"Зашьете" дорогу к деньгам. Что нельзя делать в праздник 17 января, если хотите жить в достатке
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Узнайте, чего остерегаться сегодня, чтобы не ушла удача
В субботу, 17 января, по новоюлианскому календарю, христиане восточного обряда в Украине чтят память преподобного Антония Великого — великого подвижника Божьего и основателя монашеской жизни.
Антоний родился в 251 году в египетском селе Кома в семье знатных и благочестивых христиан. После смерти родителей он остался с младшей сестрой. Продав имение и раздав вырученные средства нуждающимся, он доверил сестру заботе монахинь, а сам поселился в небольшой хижине неподалеку от родного села, где начал подвижническую жизнь.
В возрасте 35 лет Антоний ушел вглубь Фиваидской пустыни, где прожил двадцать лет в полном уединении. Скончался он в 356 году в возрасте 105 лет. В 544 году его мощи были перенесены в Александрию, а позже — в другие города. В настоящее время они хранятся в храме святого Иулиана во французском Аресе.
В народе этот праздник называли Антонов день или Антон Перезимник. 17 января наши предки пекли особые булочки – колобки, символизировавшие солнце. Считалось, что они помогают весне наступить скорее.
Что нельзя делать 17 января
- Заниматься рукоделием — можно "зашить" путь деньгам.
- Рассказывать о своих планах — не реализуются.
- Ругаться, сквернословить — будут преследовать неприятности.
- Совершать крупные денежные операции — можно нарваться на афериста.
Народные приметы 17 января
- Утром синицы громко щебечут – к холодам.
- Теплая погода — к сильным морозам.
- Оттепель – к ранней весне и хорошему улову рыбы.
- Идет снег – весна будет поздней.
У кого именины 17 января
Сегодня именины празднуют Антон, Антонина, Егор, Юрий и Георгий.
Праздники и события 17 января
- Международный день наставничества (International Mentoring Day)
- День детских изобретений
- День творчества и вдохновения
- День канатной дороги
Напомним, что скоро по старому стилю отмечается Татьянин день. "Телеграф" писал, когда по-новому чтут святую Татьяну.