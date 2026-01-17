"Зашьете" дорогу к деньгам. Что нельзя делать в праздник 17 января, если хотите жить в достатке

Узнайте, чего остерегаться сегодня, чтобы не ушла удача

В субботу, 17 января, по новоюлианскому календарю, христиане восточного обряда в Украине чтят память преподобного Антония Великого — великого подвижника Божьего и основателя монашеской жизни.

Антоний родился в 251 году в египетском селе Кома в семье знатных и благочестивых христиан. После смерти родителей он остался с младшей сестрой. Продав имение и раздав вырученные средства нуждающимся, он доверил сестру заботе монахинь, а сам поселился в небольшой хижине неподалеку от родного села, где начал подвижническую жизнь.

В возрасте 35 лет Антоний ушел вглубь Фиваидской пустыни, где прожил двадцать лет в полном уединении. Скончался он в 356 году в возрасте 105 лет. В 544 году его мощи были перенесены в Александрию, а позже — в другие города. В настоящее время они хранятся в храме святого Иулиана во французском Аресе.

В народе этот праздник называли Антонов день или Антон Перезимник. 17 января наши предки пекли особые булочки – колобки, символизировавшие солнце. Считалось, что они помогают весне наступить скорее.

Что нельзя делать 17 января

Заниматься рукоделием — можно "зашить" путь деньгам.

Рассказывать о своих планах — не реализуются.

Ругаться, сквернословить — будут преследовать неприятности.

Совершать крупные денежные операции — можно нарваться на афериста.

Народные приметы 17 января

Утром синицы громко щебечут – к холодам.

Теплая погода — к сильным морозам.

Оттепель – к ранней весне и хорошему улову рыбы.

Идет снег – весна будет поздней.

У кого именины 17 января

Сегодня именины празднуют Антон, Антонина, Егор, Юрий и Георгий.

Праздники и события 17 января

Международный день наставничества (International Mentoring Day)

День детских изобретений

День творчества и вдохновения

День канатной дороги

