"Зашиєте" дорогу до грошей. Що не можна робити у свято 17 січня, якщо хочете жити в достатку

У суботу, 17 січня, за новоюліанським календарем християни східного обряду в Україні вшановують пам’ять преподобного Антонія Великого — великого подвижника Божого та засновника чернечого життя.

Антоній народився 251 року в єгипетському селі Кома в сім’ї знатних і благочестивих християн. Після смерті батьків він залишився із молодшою сестрою. Продавши маєток і роздавши вторговані кошти нужденним, він довірив сестру турботі черниць, а сам оселився у невеликій хатині неподалік рідного села, де почав подвижницьке життя.

У віці 35 років Антоній пішов углиб Фіванської пустелі, де прожив двадцять років на самоті. Помер він у 356-му у віці 105 років. У 544-му його мощі були перенесені до Олександрії, а згодом — до інших міст. Нині вони зберігаються у храмі святого Іуліана у французькому Аресі.

У народі це свято називали Антонів день або Антон Перезимник. 17 січня наші пращури пекли спеціальні булочки — колобки, що символізували сонце. Вважалося, що вони допомагають весні настати швидше.

Що не можна робити 17 січня

Займатися рукоділлям — можна "зашити" шлях грошам.

Розповідати про свої плани — не реалізуються.

Лаятися, лихословити — переслідуватимуть неприємності.

Здійснювати великі грошові операції — можна нарватися на афериста.

Народні прикмети 17 січня

Вранці синиці голосно щебечуть – до холодів.

Тепла погода – до сильних морозів.

Відлига – до ранньої весни та гарного улову риби.

Йде сніг – весна буде пізньою.

У кого іменини 17 січня

Сьогодні іменини святкують Антон, Антоніна, Єгор, Юрій та Георгій.

Свята та події 17 січня

Міжнародний день наставництва (International Mentoring Day)

День дитячих винаходів

День творчості та натхнення

День канатної дороги

