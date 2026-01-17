"Зашиєте" дорогу до грошей. Що не можна робити у свято 17 січня, якщо хочете жити в достатку
Дізнайтеся, чого остерігатися сьогодні, щоб не пішла удача
У суботу, 17 січня, за новоюліанським календарем християни східного обряду в Україні вшановують пам’ять преподобного Антонія Великого — великого подвижника Божого та засновника чернечого життя.
Антоній народився 251 року в єгипетському селі Кома в сім’ї знатних і благочестивих християн. Після смерті батьків він залишився із молодшою сестрою. Продавши маєток і роздавши вторговані кошти нужденним, він довірив сестру турботі черниць, а сам оселився у невеликій хатині неподалік рідного села, де почав подвижницьке життя.
У віці 35 років Антоній пішов углиб Фіванської пустелі, де прожив двадцять років на самоті. Помер він у 356-му у віці 105 років. У 544-му його мощі були перенесені до Олександрії, а згодом — до інших міст. Нині вони зберігаються у храмі святого Іуліана у французькому Аресі.
У народі це свято називали Антонів день або Антон Перезимник. 17 січня наші пращури пекли спеціальні булочки — колобки, що символізували сонце. Вважалося, що вони допомагають весні настати швидше.
Що не можна робити 17 січня
- Займатися рукоділлям — можна "зашити" шлях грошам.
- Розповідати про свої плани — не реалізуються.
- Лаятися, лихословити — переслідуватимуть неприємності.
- Здійснювати великі грошові операції — можна нарватися на афериста.
Народні прикмети 17 січня
- Вранці синиці голосно щебечуть – до холодів.
- Тепла погода – до сильних морозів.
- Відлига – до ранньої весни та гарного улову риби.
- Йде сніг – весна буде пізньою.
У кого іменини 17 січня
Сьогодні іменини святкують Антон, Антоніна, Єгор, Юрій та Георгій.
Свята та події 17 січня
- Міжнародний день наставництва (International Mentoring Day)
- День дитячих винаходів
- День творчості та натхнення
- День канатної дороги
