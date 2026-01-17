Рус

"Зашиєте" дорогу до грошей. Що не можна робити у свято 17 січня, якщо хочете жити в достатку

Тетяна Кармазіна
Схід сонця у січні
Схід сонця у січні. Фото Колаж "Телеграфу"

Дізнайтеся, чого остерігатися сьогодні, щоб не пішла удача

У суботу, 17 січня, за новоюліанським календарем християни східного обряду в Україні вшановують пам’ять преподобного Антонія Великого — великого подвижника Божого та засновника чернечого життя.

Антоній народився 251 року в єгипетському селі Кома в сім’ї знатних і благочестивих християн. Після смерті батьків він залишився із молодшою сестрою. Продавши маєток і роздавши вторговані кошти нужденним, він довірив сестру турботі черниць, а сам оселився у невеликій хатині неподалік рідного села, де почав подвижницьке життя.

У віці 35 років Антоній пішов углиб Фіванської пустелі, де прожив двадцять років на самоті. Помер він у 356-му у віці 105 років. У 544-му його мощі були перенесені до Олександрії, а згодом — до інших міст. Нині вони зберігаються у храмі святого Іуліана у французькому Аресі.

У народі це свято називали Антонів день або Антон Перезимник. 17 січня наші пращури пекли спеціальні булочки — колобки, що символізували сонце. Вважалося, що вони допомагають весні настати швидше.

булочки круглі
Фото: freepik

Що не можна робити 17 січня

  • Займатися рукоділлям — можна "зашити" шлях грошам.
  • Розповідати про свої плани — не реалізуються.
  • Лаятися, лихословити — переслідуватимуть неприємності.
  • Здійснювати великі грошові операції — можна нарватися на афериста.

Народні прикмети 17 січня

  • Вранці синиці голосно щебечуть – до холодів.
  • Тепла погода – до сильних морозів.
  • Відлига – до ранньої весни та гарного улову риби.
  • Йде сніг – весна буде пізньою.

У кого іменини 17 січня

Сьогодні іменини святкують Антон, Антоніна, Єгор, Юрій та Георгій.

Свята та події 17 січня

  • Міжнародний день наставництва (International Mentoring Day)
  • День дитячих винаходів
  • День творчості та натхнення
  • День канатної дороги

Нагадаємо, що незабаром за старим стилем відзначається Тетянин день. "Телеграф" писав, коли по-новому шанують святу Тетяну.

