Никогда не повторяются. Почему мороз "рисует" узоры на окнах

При разных температурах рисунки на окнах разные

Морозы образуют на окнах удивительные узоры, из-за теплых зим в прошлые годы их почти не было. Однако из-за низких температур этого января мороз "разрисовывает" окна.

Почему в мороз на окнах появляются узоры

"Телеграф" рассказывает, почему под действием мороза на окнах появляются узоры. Морозные картины на стекле образуются по тому же принципу, как иней на деревьях.

С понижением температуры уменьшается способность воздуха поглощать воду. Влаги в воздухе становится меньше, в виде водяного пара она оседает на холодных поверхностях, то есть конденсируется.

Морозные узоры на стекле
Морозные узоры на стекле

Когда температура воздуха ниже нуля, водяной пар, минуя жидкую фазу, из газообразного состояния переходит сразу в твердое. Из него образуются маленькие кристаллики льда (этот процесс называется десублимацией).

Мороз разрисовал окно
Мороз разрисовал окно

Эти кристаллики образуют удивительные узоры, потому что стекло имеет микроскопические неровности и царапины. Кристаллы сначала оседают на этих неровностях в произвольном порядке. Именно так формируются морозные картины. Участвуют в их формировании также пыль на стекле, сквозняки, ветер.

Какими бывают "морозные картины"

Чаще всего стекла покрываются рисунком древовидных структур. Мы видим в них веточки и замороженные листочки. Интересно, что эти рисунки каждый раз разные и никогда не повторяются.

Мороз на окне
Узоры похожи на ветви растения

Морозные картины, которые "рисуют" разные минусовые температуры, отличаются. Если за окном чуть ниже нуля градусов, кристаллы льда имеют форму призмы-шестиугольника. Когда мороз до 15, они похожи на прямоугольные пластины. Когда холода еще больше — ледовые кристаллики напоминают иголочки с тупыми концами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на морозе с мыльными пузырями происходит настоящая магия. При низких температурах пузырь становится похожим на хрустальный шар с удивительным узором.

