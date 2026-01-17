Никогда не повторяются. Почему мороз "рисует" узоры на окнах

При разных температурах рисунки на окнах разные

Морозы образуют на окнах удивительные узоры, из-за теплых зим в прошлые годы их почти не было. Однако из-за низких температур этого января мороз "разрисовывает" окна.

Почему в мороз на окнах появляются узоры

"Телеграф" рассказывает, почему под действием мороза на окнах появляются узоры. Морозные картины на стекле образуются по тому же принципу, как иней на деревьях.

С понижением температуры уменьшается способность воздуха поглощать воду. Влаги в воздухе становится меньше, в виде водяного пара она оседает на холодных поверхностях, то есть конденсируется.

Морозные узоры на стекле

Когда температура воздуха ниже нуля, водяной пар, минуя жидкую фазу, из газообразного состояния переходит сразу в твердое. Из него образуются маленькие кристаллики льда (этот процесс называется десублимацией).

Мороз разрисовал окно

Эти кристаллики образуют удивительные узоры, потому что стекло имеет микроскопические неровности и царапины. Кристаллы сначала оседают на этих неровностях в произвольном порядке. Именно так формируются морозные картины. Участвуют в их формировании также пыль на стекле, сквозняки, ветер.

Какими бывают "морозные картины"

Чаще всего стекла покрываются рисунком древовидных структур. Мы видим в них веточки и замороженные листочки. Интересно, что эти рисунки каждый раз разные и никогда не повторяются.

Узоры похожи на ветви растения

Морозные картины, которые "рисуют" разные минусовые температуры, отличаются. Если за окном чуть ниже нуля градусов, кристаллы льда имеют форму призмы-шестиугольника. Когда мороз до 15, они похожи на прямоугольные пластины. Когда холода еще больше — ледовые кристаллики напоминают иголочки с тупыми концами.

