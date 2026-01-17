Ніколи не повторюються. Чому мороз "малює" візерунки на вікнах

За різних температур малюнки на вікнах різні

Морози утворюють на вікнах дивовижні візерунки, через теплі зими минулими роками їх майже не було. Проте через низькі температури цього січня мороз "розмальовує" вікна.

Чому в мороз на вікнах з'являються візерунки

"Телеграф" розповідає, чому під дією морозу на вікнах з'являються візерунки. Морозні картини на склі утворюються за таким самим принципом, як іній на деревах.

Зі зниженням температури зменшується здатність повітря поглинати воду. Вологи в повітрі стає менше, у вигляді водяної пари вона осідає на холодних поверхнях, тобто конденсується.

Морозні візерунки на склі

Коли температура повітря нижче нуля, водяна пара, оминаючи рідку фазу, з газоподібного стану переходить одразу в твердий. З неї утворюються маленькі кристалики льоду (цей процес називається десублімацією).

Мороз розмалював вікно

Ці кристалики утворюють дивовижні візерунки, бо скло має мікроскопічні нерівності та подряпини. Кристалики спочатку осідають на цих нерівностях у довільному порядку. Саме так формуються морозні картини. Беруть участь у їхньому формуванні також пил на склі, протяги, вітер.

Якими бувають "морозні картини"

Найчастіше шибки вкриваються малюнком деревоподібних структур. Ми бачимо в них гілочки та ніби заморожені листочки. Цікаво, що ці малюнки щоразу різні й ніколи не повторюються.

Візерунки схожі на гілки рослини

Морозні картини, які "малюють" різні мінусові температури, відрізняються. Якщо за вікном трохи нижче нуля градусів, кристали льоду мають форму призми-шестикутника. Коли мороз до ─15, вони схожі на прямокутні пластини. Коли холоди ще більші — льодові кристалики нагадують голочки з тупими кінцями.

