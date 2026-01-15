Зачем на джинсах эти металлические заклепки? Ответ вас удивит

Эти штучки появились более 150 лет назад

Многие из нас ежедневно надевают любимую пару джинсов, даже не задумываясь о мелких деталях. Маленький кармашек, кожаные нашивки или крошечные медные "пуговицы" на углах карманов. Это не просто декор и не случайность.

Мало кто знает, что эти металлические детали официально называются риветами (от англ. rivet — заклепка). Они появились не ради красоты, а как решение серьезной проблемы, с которой сталкивались золотоискатели и рабочие в XIX веке.

В те времена джинсы были прежде всего спецодеждой. Из-за тяжелого физического труда и привычки носить в карманах тяжелые инструменты или добытые самородки, ткань не выдерживала нагрузки. Карманы просто-напросто отрывались "с мясом" по швам. Поэтому в 1873 году портной Джейкоб Дэвис (изобретатель джинсов) и его партнер Леви Страусс (основатель компании Levi Strauss & Co.) придумали решение: укреплять места самого сильного натяжения ткани металлическими заклепками для конской сбруи.

Фото: Pinterest

Зачем они сейчас

Сегодня мы редко носим в карманах слитки золота, но риветы продолжают выполнять свою работу:

Прочность. Они защищают швы от разрывов, когда вы садитесь или плотно набиваете карманы гаджетами. Стиль. Без этих деталей джинсы теряют свой классический, "аутентичный" вид.

Интересный факт: раньше заклепка была и на гульфике (в нижней части ширинки), но ее убрали после жалоб мужчин на то, что металл слишком сильно нагревается у костра и вызывает ожоги.