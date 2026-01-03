Нобелевская лауреатка вместо диктатора: эта женщина обошла Трампа и может возглавить Венесуэлу (фото, видео)
Она потенциально может стать первой женщиной-президентом Венесуэлы
На фоне резкого обострения ситуации в Венесуэле и захвата президента страны Николаса Мадуро американцами, ключевой фигурой возможных политических изменений называют лидера оппозиции Марию Корину Мачадо — лауреат Нобелевской премии мира, которая в прошлом году опередила среди номинантов президента США Дональда Трампа.
Что нужно знать:
- Мария Корина Мачадо — многолетний лидер оппозиции, бывший депутат и символ борьбы с чавизмом
- В 2024 году Мачадо не допустили к выборам, несмотря на ее лидерство в рейтингах
- В 2025 году она получила Нобелевскую премию мира
- Мачадо открыто поддерживает стратегию жесткого давления США на режим Мадуро
Мачадо — многолетняя оппонентка режима Николаса Мадуро, бывшая депутат и символ венесуэльского сопротивления чавизму. В 2024 году она должна была баллотироваться против Мадуро, однако была дисквалифицирована властями.
Тем не менее, именно она остается самой влиятельной фигурой оппозиции. В 2025 году Мачадо получила Нобелевскую премию мира, которую, по ее словам, посвятила Дональду Трампу за жесткую политику давления на режим Мадуро.
Мачадо заявила, что "мы на пороге победы и сегодня, как никогда раньше, мы рассчитываем на президента Трампа, народ Соединенных Штатов, народы Латинской Америки и демократические страны мира как наших главных союзников в достижении свободы и демократии".
В интервью CBS News Мачадо открыто поддержала стратегию Трампа в отношении Венесуэлы, включая экономическое, дипломатическое и потенциально военное давление. Она заявила, что "будет приветствовать любые действия, которые заставят Мадуро уйти", и подчеркнула, что дни действующего режима сочтены. .
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Мадуро накануне заявил о готовности к переговорам с США. Очевидно, это не помогло.