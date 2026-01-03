Нобелевская лауреатка вместо диктатора: эта женщина обошла Трампа и может возглавить Венесуэлу (фото, видео)

Она потенциально может стать первой женщиной-президентом Венесуэлы

На фоне резкого обострения ситуации в Венесуэле и захвата президента страны Николаса Мадуро американцами, ключевой фигурой возможных политических изменений называют лидера оппозиции Марию Корину Мачадо — лауреат Нобелевской премии мира, которая в прошлом году опередила среди номинантов президента США Дональда Трампа.

Что нужно знать:

Мария Корина Мачадо — многолетний лидер оппозиции, бывший депутат и символ борьбы с чавизмом

В 2024 году Мачадо не допустили к выборам, несмотря на ее лидерство в рейтингах

В 2025 году она получила Нобелевскую премию мира

Мачадо открыто поддерживает стратегию жесткого давления США на режим Мадуро

Мачадо — многолетняя оппонентка режима Николаса Мадуро, бывшая депутат и символ венесуэльского сопротивления чавизму. В 2024 году она должна была баллотироваться против Мадуро, однако была дисквалифицирована властями.

Тем не менее, именно она остается самой влиятельной фигурой оппозиции. В 2025 году Мачадо получила Нобелевскую премию мира, которую, по ее словам, посвятила Дональду Трампу за жесткую политику давления на режим Мадуро.

Мария Корина Мачадо

Мачадо заявила, что "мы на пороге победы и сегодня, как никогда раньше, мы рассчитываем на президента Трампа, народ Соединенных Штатов, народы Латинской Америки и демократические страны мира как наших главных союзников в достижении свободы и демократии".

Мария Корина Мачадо

В интервью CBS News Мачадо открыто поддержала стратегию Трампа в отношении Венесуэлы, включая экономическое, дипломатическое и потенциально военное давление. Она заявила, что "будет приветствовать любые действия, которые заставят Мадуро уйти", и подчеркнула, что дни действующего режима сочтены. .

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Мадуро накануне заявил о готовности к переговорам с США. Очевидно, это не помогло.