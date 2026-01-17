Ему больше 50 лет: где в Украине курсирует самый старый троллейбус (фото)

Оригинальный троллейбус восстановили до заводского состояния

В Ровно по улицам курсирует необычный транспорт. Это троллейбус Шкода-9Тр №001, старейший действующий пассажирский троллейбус в Украине.

Именно эта машина открывала троллейбусное движение в городе в далеком 1974 году. "Телеграф" расскажет историю этого городского транспорта.

Реставрация оригинального троллейбуса

Все началось с идеи создания в Ровно нового мобильного аттракционного пространства "Музей на колесах: ровенская Машина Времени". Его запланировали создать на базе имеющегося на балансе КП "Ровноэлектроавтотранс" пассажирского троллейбуса Шкода-9Тр №001 1974 года выпуска.

Проект предусматривал реставрацию к состоянию, приближенному к заводскому оригиналу. Для Ровно эта машина является исторической ценностью, поскольку она открывала троллейбусное движение в городе 24 декабря 1974 года.

Самый старый троллейбус в Украине

После реставрации троллейбус превратился в передвижной музейный пункт. На специальных стендах можно демонстрировать тематические экспонаты, а на экране показывать фильмы и проводить презентации. Троллейбус может выходить на специально разработанный маршрут или его можно взять на заказ.

Троллейбус Шкода-9Тр в Ровно

Следует добавить, что троллейбусы модели "Шкода-9Тр" выпускались в течение 20 лет (с 1962 по 1982 год) на заводе в городе Остров-над-Огржи (бывшая Чехословакия). Эта модель знаковая в мировом троллейбусостроении и эксплуатировалась во многих странах мира (страны бывшего СССР, Чехия, Польша, Словакия, Болгария, Германия, Норвегия, Индия, Афганистан).

Троллейбус Шкода-9Тр в Ровно

Троллейбусы Шкода-9Тр и современный в Ровно

Всего было выпущено более 7 тысяч машин, к настоящему времени в мире сохранилось несколько десятков в качестве музейных, экскурсионных и служебных троллейбусов. Единственным городом, где они все еще находятся в пассажирской эксплуатации, осталось только Ровно.

Музейные троллейбусы Шкода-9Тр в городах Европы

Абсолютных аналогов такого проекта нет ни в Украине, ни за границей. Варианты сохранения исторических троллейбусов есть, но полноценно не воспроизводят концепцию "музейного троллейбуса".

