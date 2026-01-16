Вагоны уничтожили, а колеи демонтировали. Какой город попрощался с трамваями в СССР и почему (фото)

Электротранспорт не проработал даже 100 лет

Черновцы стали едва ли не первым городом в Украине, где запустили электрический трамвай. Впервые транспорт выехал на путя в 1897 году и в этом году город будет праздновать 129-летие запуска первого трамвайного транспорта.

"Телеграф" покажет, как раньше выглядел трамвай в Черновцах и что с ним произошло сейчас. Отметим, что Черновцы стали четвёртым в Украине городом, где появился электрический трамвай.

Первые трамваи в Черновцах. Фото: открытые источники

История черновицкого трамвая

Сначала в 1897 году трамвай имел всего 8 вагонов с небольшой скоростью — 8-15 км/ч. Первые недели было много аварий, ведь вагоны сходили с рельсов, были случаи и смертельных ДТП. Кроме того, звук работы электротранспорта пугал лошадей с каретами, которые тоже страдали.

Но, несмотря на такие трудности, трамвай все-таки прижился в Черновцах и даже стал местным феноменом. Перед Первой мировой в городе уже было более 20 вагонов, после Второй – более 30 вагонов.

Трамвай на Центральной площади в Черновцах. 1960. Фото: из коллекции С. Тархова

Как выглядели трамваи в Черновцах. Фото: открытые источники

Уже в 1940-х состояние трамвая в Черновцах было очень плохим, ведь эксплуатировались в основном вагоны с 1897 года. Интересно, что в 1944 году, когда советская армия подошла к Черновцам, венгерская власть эвакуировала трамвайное депо в Арад. 23 марта 1944 года движение электротранспорта в городе было приостановлено. Однако уже 21 апреля того же года работу возобновили, но с новыми вагонами. Однако, несмотря на наличие 6 вагонов, работало всего два — не хватало персонала.

Трамвай в Черновцах в 1950-е. Фото: История городского электротранспорта Черновцов

В 1948-1949 годах произвели капитальный ремонт 18 старых трамвайных вагонов, тогда количество исправных вагонов составляло 20 моторных и 4 прицепных. По состоянию на 1965 год черновицкий троллейбус перевез 13 млн пассажиров.

Что с трамваями сейчас

С 60-х годов в городе было принято решение демонтировать трамваи, ведь из-за особенностей рельефа Черновцов им не хватало мощности подниматься на холмы. Поэтому уже к 1967 году в городе не осталось действующих трамваев. Впоследствии пути были демонтированы и на замену трамваям пришли троллейбусы, курсирующие по сей день.

Памятник трамваю в Черновцах. Фото: Общее

В 1997 году по случаю 100-летия черновицкого трамвая в сквере на улице Гагарина (ныне — Вокзальная) был установлен памятник трамвая в виде отреставрированного вагона серии "900".

