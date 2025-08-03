Построили на территории кладбища и троллейбусного парка: как раньше выглядело место, где стоит "Зеркальная струя" в Харькове

Место постройки фонтана символично

Зеркальная струя — один из самых узнаваемых символов Харькова. Это не просто фонтан — это своего рода визитная карточка города, место, которое знают все харьковчане и куда хотя бы раз приводили гостей из других городов. Но до появления Зеркальной струи на этом месте было совершенно другой пространство.

Ещё в начале XVIII века на месте, где сейчас расположен фонтан, находилось кладбище, а рядом стояла деревянная Мироносицкая церковь, первое упоминание о которой относится к 1701 году. В 1783 году на её месте возвели каменное здание. В XIX веке церковь не раз перестраивалась, а в 1909–1911 годах к ней добавили внушительную колокольню — вторую по высоте в городе после Успенского собора.

Мироносицкая церковь с колокольней, 1911 год

Но в 1930 году церковь снесли. Советские власти намеревались построить на её месте "Театр массового музыкального действа", который бы совмещал функции цирка, кино и театра. Но позже проект оказался заброшен. В итоге образовавшееся пустое пространство отдали под троллейбусный парк.

По одной из версий, в конце 1940-х годов в город приехал первый секретарь ЦК Компартии Украины Никита Хрущев. Выглянув из окна кабинета главы обкома Виктора Чураева и увидев унылую картину троллейбусного парка, он выразил недовольство. Так родилась идея обустроить сквер с фонтаном.

Троллейбусный парк и здание Наркомата труда, 1942 год

В 1946–1947 годах силами горожан был разбит сквер "Победы" и построен фонтан, получивший название "Зеркальная струя". Сам сквер в народе получил ироничное имя "Бахчичураевская струя" — по фамилии Чураева, первого секретаря обкома, искавшего благоустройства по велению сверху.

"Зеркальная струя", 1949 год

В 2007 году к 60-летию Зеркальной струи провели масштабную реконструкцию: установили форсунки, прожекторы, добавили эффект искусственного тумана, сделали новую облицовку чаши фонтана.

Очередное обновление состоялось в 2015 году — одновременно с завершением строительства новой Мироносицкой церкви.