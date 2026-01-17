+23 без батарей: что можно смастерить в квартире, чтобы быстро согреться (фото, видео)

Квартира в квартире – новый тренд выживания зимой

Из-за проблем с отоплением в Киеве и ряде других регионов после ударов России, украинцы вернулись к детскому увлечению, чтобы согреться. Речь о халабудах – своего рода шалашах или домиках из подручных материалов.

Своими творениями делятся в сети. Говорят – внутри гораздо теплее, ведь маленькое пространство быстрее нагревается от тепла тел.

Более того — в небольшой халабуде может быть теплее, чем в комнате на 10 градусов. Пользователь Евгения поделилась, что "апартаменты" прогрелись до +23 за 1,5 часа. Для создания своего домика она использовала два складных матраса, две диванные подушки, простыню на резинке (чтобы не было сквозняков). Внутрь одеяло и плед.

В халабуде можно также оборудовать освещение и развлечения.

Халабуду проще сделать из того, что есть дома — одеял, простыней, подушек, используя стулья, кресла или даже коробки для каркаса. Стены и крышу обычно делают из тканей. Важно думать о безопасности — не использовать внутри свечи и не делать халабуду из неустойчивых материалов.

Заменить халабуду может палатка, установленная в квартире. Основой для теплой халабуды может стать "гнездо" — особый способ устроиться тепло в постели или где-нибудь, которых не дает сквознякам добраться до вас.

